الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

أبرزها "تجمع محبى الشيخ إمام".. أمسيات وسهرات رمضانية اليوم

أمسيات رمضانية
أمسيات رمضانية

التجمع الشهري لمحبي الشيخ إمام، إحدى أمسيات وسهرات رمضانية، يشهدها اليوم الجمعة الخامس من إبريل والموافق 26 رمضان، والتي نرصدها لكم في هذا التقرير.

أمسيات وشهرات رمضانية اليوم

ففي التاسعة والنصف مساء، يحتضن درب 15 بيت عرفة الثقافي، ليلة للإنشاد الديني والمدائح النبوية، بعنوان "ليلة التجلي المولوي"، والتي تحييها فرقة "الدرويش"، بقيادة الفنان حسين سليمان، وتتضمن إنشاد ديني ورقص مولوي.

وفي أمسيات وسهرات رمضانية، يستقبل مركز الربع الثقافي بمقره الكائن بشارع المعز، في التاسعة مساء، أمسية جديدة من أمسيات التجمع الشهري لمحبي الشيخ إمام، والذي تنظمه جمعية محبى الشيخ إمام للفنون والآداب، وتتضمن أمسية غنائية شعرية لألحان الشيخ إمام، وسرد نوادره التي عرفت عنه.

وفي التاسعة والنصف مساء، تعقد بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، أمسية ثقافية مع الكاتب دكتور كيرلس بهجت، وحوار حول مؤلفاته ومشواره الأدبي والإبداعي.

في ذات السياق، تتواصل في الثامنة والنصف مساء، بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية أيضًا، فعاليات الليالي الرمضانية والتي ينظمها المركز تحت عنوان "ليالي سمحة"، والتي تتضمن عروض "اخترنا لك" في رحلة عبر ذاكرة التلفزيون المصري، وإعادة اكتشاف أبرز الأعمال التلفزيونية الرمضانية من فوازير والدراما والرسوم المتحركة والإعلانات. 

حفل إفطار جماعى لـ1000 طفل يتيم 

تجسيدًا لروح التكافل والتراحم في عيد اليتيم أول جمعة من إبريل، يستضيف مركز الطفل للحضارة والابداع ــ متحف الطفل اليوم الجمعة 1000 طفل يتيم في حفل إفطار جماعى هو الثالث الذى تنفذه جمعية مصر الجديدة خلال شهر رمضان المبارك ويعكس أروع معاني التكافل والتراحم.

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن حفل الإفطار، ينظم بالتعاون مع مؤسسة أطفال مصر الخيرية، مشيرًا إلى أنه سيكون اليوم فرصة لرسم البسمة على وجوه الأطفال ومشاركتهم لحظات لا تُنسى.

ولفت إلى أن اليوم يبدأ بتجمع الأطفال في حديقة متحف الطفل من الساعة الرابعة إلي الساعة التاسعة، حيث ستُقام الأنشطة الترفيهية والتعليمية التي تناسب جميع الأعمار، بما في ذلك قصص تحمل قيمًا إيجابية ومسابقات تثقيفية، كما سيتم توزيع  الهدايا والحلوي والمشروبات على الأطفال الأيتام.

وفي أمسيات وسهرات رمضانية، يعقد بصالون علمانيون الثقافي، في الثامنة مساء، لقاء مع الباحث في التراث الإسلامي أحمد الطوخي، بعنوان "سلسال التكفير واستلاب الله بين الفقه والتاريخ واللغة"، وذلك بمقر الصالون الكائن في 33 شارع قصر النيل.

وفي التاسعة والنصف مساء، يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، حفل لمجموعة الأوبرا لموسيقي الحجرة ــ رباعي كلارينيت مع الفنان دكتور محمد حمدي. بمشاركة 8 عازفين هم: ريمون فوزى، مصطفى سعيد، مروان صلاح، محمد زناتى، سهر إبراهيم، رحمة أحمد، رنا هانى، محمد مصطفى.

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المؤلفات العالمية التى كتبت خصيصًا لآلة الكلارينيت منها ديفرتمنتو 3 للكلارينت وباص كلارينت لـ موتسارت، فالس من بحيرة البجعة لرباعى الكلارينت -كسارة البندق لسباعى الكلارينت لـ تشايكوفسكى، بولكا لغو الشائعات "تريتش-تراتش" رباعي الكلارينت لـ يوهان شتراوس، أراجونيز لرباعى الكلارينت لـ جورج بيزيه، سلوان "أوبليفيون" لرباعى الكلارينت لـ أستور بياتسولا، سيرنادة لرباعى الكلارينت لـ فرانز شوبرت، لا للسيجارة لسباعي الكلارينت لـ ألان كوك.

وفي أمسيات وسهرات رمضانية، يحتضن مسرح معهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس، في التاسعة والنصف مساء، احتفالية بمناسبة ليلة القدر لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات.

يتضمن البرنامج مجموعة من الابتهالات وقصائد المديح والتواشيح التراثية، منها موسيقى المولد لـ أحمد فؤاد حسن، دعونى أناجى حبيبى لـ أحمد عبد الله، المسك فاح - النبى ذلك الإمام من التراث، أنا بمدح النبى لـ إيهاب توفيق، صلاة الله ذي الكرم لـ محمد الرمال، لأجل النبى لـ محمد الكحلاوى، سبحانك اللهم لـ مرسي الحريري، سبحت صنع ربي لـ محمد الموجى، كل حسن في البرايا لـ حسام صقر، تم البدر بدرى لـ عبد العظيم محمد، قل أدعو الله لـ كمال الطويل، محمد يا رسول الله - سلام الله يا طه لـ جمال سلامة، خد بإيدى لـ عبد المنعم البارودى، لا إله إلا الله وأسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى.. أداء آيات فاروق، إبراهيم فاروق، حسام صقر، محمد البحيرى، إيهاب ندا، محمد عبد الحميد، طه حسين.

وفي التاسعة والنصف مساء أيضاو يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، حفل للفنان يحيي خليل  بمشاركة المغنية الفرنسية ديجايما مع نخبة من أبرع العازفين.

يتضمن البرنامج باقة منوعة من أعمال يحيى خليل التى تتميز بطابع فنى فريد حيث يمزج عدة قوالب موسيقية، منها الموسيقى المصرية وموسيقى الجاز، بالإضافة إلى مختارات من المؤلفات العالمية ومجموعة من أشهر الحان الموسيقى العربية التى يقدمها برؤيته الفنية الخاصة.

أمسيات وسهرات رمضانية مسرح سيد درويش بالإسكندرية متحف الطفل بمكتبة مصر الجديدة جمعية محبي الشيح إمام مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية صالون علمانيون

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