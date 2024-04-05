أحداث الحلقة 25 من حق عرب.. على السويركى يتنازل عن نصيبه فى منزل والده لرباح أبوالدهب

شهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل حق عرب، انفعال رباح أبوالدهب على “ علي السويركي ” بعدما تحصل منه على مبلغ مالي نظير نصيبه في حقه بمنزل والده ليتمكن من دفع مقدم شقة بكمبوند يليق بعائلة خطيبته.

وقال له رباح أبو الدهب: "خدت مني الفلوس وقولت هجيب ورق البيت عشان نسجل في الشهر العقاري وده محصلش، دي فلوس شغل يا حبيبي لو كنت دورتها كانت جابتلي أكثر، قدامك ٢٤ساعة لومجتش بالورق مش هيحصل كويس".

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث، حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.