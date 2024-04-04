الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

متحدث الزمالك: سنواجه الأهلى على ستاد القاهرة يوم 15 أبريل

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء سيواجه الأهلي في قمة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة في الدور الأول للموسم الحالي بين الزمالك والأهلي يوم 15 أبريل الجاري والمؤجلة من الجولة العاشرة.

ونشر أحمد سالم عبر حسابه الشخصي على فيس بوك " الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيتواجد في استاد القاهرة يوم 15 أبريل لمقابلة فريق الأهلي وفقا لجدول مباريات مسابقة الدوري العام وبصفته منظما للمباراة".

وكان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلن أن هناك عرضًا لإقامة مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري بالمملكة العربية السعودية.

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متحدث الزمالك: سنواجه الأهلى على ستاد القاهرة يوم 15 أبريل

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