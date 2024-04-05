الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مئات مريدى السيدة زينب يتدافعون على مقامها عقب صلاة القيام (فيديو)

مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب

شهد مسجد السيدة زينب بالقاهرة توافدا كبيرًا من المصلين والمريدين، اليوم الخميس، في أمسية السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك، عقب الانتهاء من صلاتي العشاء والتراويح مباشرة، حيث تدافع مريدو السيدة زينب، حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على مقامها الكريم بشدة، طالبين من الله سبحانه وتعالى أن يجبر خاطرهم، وفرحة تمحي كل حزن وكربة، وشفاءً لكل مريض، وفرجًا لكل صابر ومكروب.

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وحرص محبو السيدة على المجيء إليها من مختلف محافظات مصر؛ لأنهم يعتقدون أن محبة السيدة زينب وأهل البيت، من محبة رسول الله، لاسيما  في العشر الأواخر من رمضان، أيام العتق من النار، وأفضل عشر ليال للعبادة والعمل الصالح.

ويقيم المريدون فى رحاب المسجد شهورًا، فرحين بأجوائه الروحانية المفعمة بالطمأنينة والسكينة، ينظمون خلالها حلقات الذكر ويؤدون الفروض والنوافل، سعيًا للفوز بالحسنات، طمعًا في دخول الجنة، خاصًة في ظل شهر رمضان المبارك، شهر تهذيب النفس من الأخلاق السيئة.

ورصد "الدستور" مشاهد حية لدموع المريدين، على مقام السيدة الكريم، وازدحام المسجد بالوافدين من شتى محافظات الجمهورية، الذين تركوا أهليهم وأحبتهم، لاستغلال أفضل أيام الشهر الكريم في فعل مختلف الطاعات، التي تقربهم من الله سبحانه وتعالى.

وقام المريدون عقب الانصراف من الضريح بتوزيع الأطعمة والحلويات، وسط إقبال عدد كبير من محبي أهل البيت والمصلين، والقائمين على المسجد، وذلك فى إطار حرصهم على إخراج الزكاة والصدقات، لمرضاة لله، وسعيًا للفوز بالثواب من الله سبحانه وتعالى، فى تلك الأيام المباركة.

وجذب المسجد آلاف المسلمين خلال صلاتي العشاء والتراويح، نتيجة أعمال الترميم الأخيرة التي شهدها المسجد، وذلك في إطار حرص الدولة، على تحسين أوضاع المساجد العتيقة، لا سيما مساج وأضرحة آل البيت.

أهمية صلاة التراويح

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة التراويح أنه قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وثبت عنه أيضًا أنه قال: «إن الله فرض عليكم صيامه، و سننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة.

وتُعدّ صلاة التراويح من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يُمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه بالصلاة والدعاء والاستغفار.

 

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مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب
مقام السيدة زينب السيدة زينب صلاة التراويح شهر رمضان ليلة القدر

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