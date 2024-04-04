مصطفى بكرى: حركة المحافظين اكتملت وستحدث تغييرات فى الصحافة القومية

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري اكتمال حركة المحافظين، والتي سيعلن عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، إن حركة المحافظين اكتملت الآن، وستحدث تغيرات بها، إضافة إلى الصحافة القومية ووسائل الإعلام في التليفزيون سيحدث فيه تغييرات كثيرة.

وأضاف: "بقول لكل مسئول راعوا الشعب ومطالبه، الناس ممكن تفضل ساكتة لكن ممكن تيجي لقطة واحدة تتفجر فيها الناس، ومصر تمر بتحديات كبيرة على كافة المستويات، ولابد من مكافحة الفساد يجب أن تكون على مستوى التحديات الداخلية الحالية".

وتابع: "محتاجين تغييرات ووجوه وتحقيق الرضاء العام للشعب لضمان دوام الاستقرار".