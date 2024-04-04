لأول مرة.. حسام حبيب يكشف سر خلافه مع شيرين عبدالوهاب

كشف الفنان حسام حبيب لأول مرة، عن السبب الحقيقي وراء غضب شيرين وخروجها للإعلام أول مرة للحديث عن مشاكلهما الأسرية، مؤكدا أنه سبب تافه في الواقع ولا يستدعي كل ما حدث.



وأضاف حبيب خلال لقائه ببرنامج "ع المسرح"، المذاع على قناة "الحياة": "هي وسطت حد بيننا للصلح.. وأنا عمري ما قفلت السكة على حد عايز يوصلي مهما كنت زعلان.. ومعاها بالذات مهما زعلنا في أي وقت تكلمني فيه بتلاقيني موجود".



وتابع: "الشخص اللي اتوسط بيننا لما سألته تضمنلي إننا منتخانقش قالي معرفش فحسيت إنها لسة زعلانة، فقلت له لو كلمتني مش هرد، ودي كانت أول مرة أقول كدة وأعمل معاها كده".



وواصل: "لما قعدنا واتكلمنا، قالتلي هطلع أقول للناس إن الكلام ده مش حقيقي، قلتلها لا ميهمنيش الناس، مش عشان رأي الناس مش مهم، ولكن عشان مينفعش تطلعي تقولي كلام وترجعي تقولي محصلش".