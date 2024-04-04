الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لأول مرة.. حسام حبيب يكشف سر خلافه مع شيرين عبدالوهاب

حسام حبيب
حسام حبيب

كشف الفنان حسام حبيب لأول مرة، عن السبب الحقيقي وراء غضب شيرين وخروجها للإعلام أول مرة للحديث عن مشاكلهما الأسرية، مؤكدا أنه سبب تافه في الواقع ولا يستدعي كل ما حدث.


وأضاف حبيب خلال لقائه ببرنامج "ع المسرح"، المذاع على قناة "الحياة": "هي وسطت حد بيننا للصلح.. وأنا عمري ما قفلت السكة على حد عايز يوصلي مهما كنت زعلان.. ومعاها بالذات مهما زعلنا في أي وقت تكلمني فيه بتلاقيني موجود".


وتابع: "الشخص اللي اتوسط بيننا لما سألته تضمنلي إننا منتخانقش قالي معرفش فحسيت إنها لسة زعلانة، فقلت له لو كلمتني مش هرد، ودي كانت أول مرة أقول كدة وأعمل معاها كده".


وواصل: "لما قعدنا واتكلمنا، قالتلي هطلع أقول للناس إن الكلام ده مش حقيقي، قلتلها لا ميهمنيش الناس، مش عشان رأي الناس مش مهم، ولكن عشان مينفعش تطلعي تقولي كلام وترجعي تقولي محصلش".

حسام حبيب شيرين ع المسرح خلاف حسام وشيرين شيرين عبدالوهاب

مواد متعلقة

الوجه الآخر للمطرب حسام حبيب في "ع المسرح" (فيديو)

الأكثر قراءة

شاهد.. رد فعل محمد صلاح بعد تبديله فى مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد (فيديو)

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

مصطفى بكرى: حركة المحافظين اكتملت وستحدث تغييرات فى الصحافة القومية

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يُتابع معدلات تنفيذ مشاريع سكن مصر وجنة ودار مصر

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

ليفربول يقفز على صدارة البريميرليج بثلاثية في مرمى شيفيلد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

بيجاد سلامة

صهبان.. حسن سبانخ القرن الحادى عشر

مدحت بشاى

الولاية الثالثة.. واستكمال المشروع الثقافى

وائل لطفي

وسط البلد الجديدة

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى