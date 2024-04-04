الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

حسام حبيب: أنا وشيرين خناقاتنا كتير وعمرها ما مشت كلمتها عليا

حسام حبيب
حسام حبيب

أكد الفنان حسام حبيب، أن الناس رأوا أن الفنانة شيرين عبدالوهاب "كتير عليه"، لأن حسابات الناس دائمًا دنيوية، لكن أنا وهي لم نفكر بتلك الطريقة ولا مرة واحدة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ع المسرح"، المذاع على قناة "الحياة"،: "واحدة في وضع شيرين عبدالوهاب، كان ممكن مثلا تفكر إنها تروح تتجوز واحد غني، أو أكبر منها في السن بشوية يستوعبها، خاصة وأنا مش أكبر منها غير بسنة يعني تقريبًا قد بعض".

وتابع: "خناقاتنا كتير؛ لأننا بنناقر بعض كتير كأننا فوق رءوس بعض، وهي ليدر وأنا ليدر وشخصيتها مستقلة، ولكن عمرها ما مشت كلمة عليا ولا العكس، لأنها بنت بلد وعارفة حدود علاقتها مع الرجل إزاي وكمان مش بتستمتع بأنها تمشي كلمتها على حد".

وأوضح حبيب أن علاقته بالفنانة شيرين عبدالوهاب لم تصبح علاقة توكسيك، ولكن الخطأ الذي وقع في علاقتهما، هو انفتاح تلك العلاقة على الناس، مشيرًا إلى أنه لا يلوم نفسه أو شيرين على ذلك الخطأ، مبينًا: "مينفعش تحاسبي الست في غضبها، ممكن تكون أشرس من الراجل وخاصة لو مع حاجة بتحبها".

وواصل: "شيرين في غضبها وصلت للناس إنها في علاقة توكسيك، والناس بنت بعد كدة كلام كتير زي إنها مبتقدمش حاجة  ورجعت لورا، وده كله مش حقيقي وخلاني في ضغط مبقتش عارف أصلح إيه ولا إيه واتحطيت في خانة اليك". 

حسام حبيب شيرين عبدالوهاب الفنانة شيرين عبدالوهاب الفنان حسام حبيب ع المسرح

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