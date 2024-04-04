"مازلنا صحاب".. حسام حبيب: شيرين عبدالوهاب زي الراجل في صداقتها معايا

أكد الفنان حسام حبيب، أنه يواجه صراعات مع نفسه، أهمها الخوف من فقدان مما يحب، قائلا: "عندي خوف من الحاجة اللي بحبها تبعد عني".

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج "ع المسرح"، المذاع على قناة "الحياة"،: "البني آدم الطبيعي اللي معندوش حاجة يخاف منها لأني بعتبر الحب الزيادة ده مرضي، وده لأني بدور على علاقة تشبه علاقة الدم وده مش موجود".

وتابع: "ربنا قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إذن هي علاقة ربنا كتب فيها أوبشن الانفصال".

وعن خوفه من إظهار علاقاته وزيجاته للإعلام، أوضح أنه لم يخفي أي علاقة دخل فيها، وخاصة الأخيرة مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، مرددا: "علاقتي بشيرين في الأصل بدأت كصداقة".

وواصل: "إحنا مازلنا صحاب أوي، وشيرين فيها ميزة إنها بتحسسني إنها صاحب راجل مش بنت، شخصيتها كدة مبتنمش على حد، مبتقولش فلانة لابسة ايه ولا قالت ايه، جدعة، دمها خفيف جدا ميتزهقش منها، وفي نفس الوقت بيبي في غضبها وفي حبها وكل حاجة وهي كمان مبتحسبهاش".

واستطرد: "يوم ماقلنا أنا وشيرين مش مرتبطين في الأول كان حقيقة، كنا بنمر في نفس الوقت بمشاكل وقربنا من بعض أوي وبسرعة جدا وفجأة العلاقة تطورت وحسيت إن الست دي تخصني، وكانت هي أول واحدة أتجوزها وأعيش معاها".



