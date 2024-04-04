صالح: خطة ابتعاث الباحثين المصريين ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى

تسعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التوسع بخطة الابتعاث للباحثين المصريين في كافة دول العالم وتوفير منح دراسية لهم لتحقيق الاستفادة القصوى من شباب الباحثين، وربط البعثات بمُتطلبات سوق العمل.

وقال الدكتور شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات إن القيادة السياسية وجهت بالانفتاح على العالم الخارجي، والاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال تطوير التعليم العالي، وانعكاس ذلك على الارتقاء بمستوى الطالب المصري وهي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار صالح إلى أن الوزارة تقدم كافة أوجه الدعم لإطلاق البعثات الدراسية، والتي باتت واحدة من أولويات الدولة لدورها في تحقيق رؤية مصر 2030، وكذلك تهيئة جيل جديد قادر على مواكبة حاجة السوق من الناحية الاقتصادية، وبناء شخصية الفرد، وصقل موهبته وجعلها أكثر فاعلية من الناحية الاجتماعية.

وأعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقديم منح دراسية لدرجة الماجستير والدكتوراه في أربع دول مختلفة وهي كوريا الجنوبية وإيطاليا وتايلاند.

تفاصيل التقدم للحصول علي منح روما:.

الإعلان عن منح لدارسة الماجستير والدكتوراه لمؤسسة ليميرمان باللغتين الإيطالية والإنجليزية فى مجال الدارسات الكلاسيكية والإنسانية فى المجالات الآتية: (دراسات الآثار، التاريخ، تاريخ الفن، الأدب الإيطالى، الأدب اللاتينى، علوم الموسيقى، الفلسفة، تحقيق المخطوطات).

الاوراق المطلوبه للتقدم لمنح روما:

- ضرورة تقديم ما يثبت القيام ببحوثهم فى روما.

-أن يكون موضوع البحث عن روما أو الثقافة الرومانية فى عهد الإمبراطورية الرومانية حتى يومنا هذا.

- آخر موعد للتقدم 31 مارس 2024.

تفاصيل الحصول على منح كوريا الجنوبية:

- الإعلان عن فتح باب التقدم للدراسة فى جامعة سول الوطنية لخريف 2024، فى إطار منح الزمالة التى تقدمها الجامعة لدارسي درجة الدكتوراه، وكذا الإعلان عن المنح الدراسية المقدمة من المعهد الكورى العالى للعلوم والتكنولوجيا (كايست) خلال العام الدراسى 2025، علمًا بإمكانية قيام المعهد بتقديم الدعم المالى فى شكل منح داسية والإقامة.

تفاصيل الحصول على منح تايلاند:

كما أعلنت السفارة الملكية التايلاندية بالقاهرة عن المنح الدراسية المقدمة من مؤسسات التعليم العالى التايلاندية للطلاب الأجانب للعام الأكاديمى 2024،

- تغطى المنح الدراسية مدى واسع من المستويات بما فى ذلك؛ درجة الليسانس، والماجستير والدكتوراه.