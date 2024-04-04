نجاة لـ عمرو الليثي: "زوجي مصاب بالغضروف.. معاش تكافل وكرامة مصدر دخلي الوحيد"

التقى الإعلامى عمرو الليثي، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة الحياة، بالسيدة نجاة، للاطمئنان على حالتها الصحية والمادية,

تقابل “الليثي” مع “نجاة” التي قالت : “أنا عندي 60 سنة وأولادي كبار ومخلصين الجامعة وحاليا متزوجين.. وزوجي مريض وعنده الغضروف، ومعاش تكافل وكرامة هو مصدر دخلي الوحيد”.

وتابعت: "بدعي في رمضان دايما إن ربنا يسترها على أولادي ويبارك فيهم ولو بدعي لنفسي عايزة الخير والستر".

وسالها “الليثي” عن إجراء عملية جراحية لساقها، وردت بأن الأطباء حذروها من خطورة الأمر، مؤكدة أنها تعتمد على المسكنات في العلاج، خاصًة أنها مصابة بمرض السكري.



وأهدى الإعلامي عمرو الليثي، للسيدة نجاة 5 آلاف جنيه، والتي تلقتها بدموع الفرحة، مهللة بالدعاء له ولأسرة البرنامج، مرددة: "ربنا يخليكم ويبارك فيكم وبحمد ربنا على كل عطاياه وأنا دايما راضية، وهجيب هدوم بالفلوس دي".

