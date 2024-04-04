تصدير أول شحنة من إنتاج "مصر للحرير الصناعى" بكفر الدوار بعد توقفه 12 سنة

الدكتور محمود عصمت: توفير احتياجات السوق المحلية.. وبدء التصدير إلى أوروبا وتركيا.. والمصنع لا مثيل له في المنطقة وخطة التطوير والتشغيل وزيادة الإنتاج مستمرة لخفض الواردات وزيادة الصادرات

ارتفاع معدلات تصدير الشركة بنسبة 150% الشهر المقبل.. وتشغيل خط الفيبربوليستر في يونيو

القطاع الخاص شريك.. وهناك تعاون في توفير الخامات وبيع وتسويق المنتج

نجحت شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بمدينة كفر الدوار، في تصدير أول شحنة من إنتاجها للمرة الأولى منذ نحو 12 عاما، وهي السنوات التي توقفت فيها الشركة عن العمل حتى شهر يناير الماضي.

وتفقد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، يناير الماضي، مصانع الحرير البوليستر، ووجه باتخاذ قرار إعادة إحياء الشركة وتشغيل مصانعها، وتوفير ما يلزم لسرعة التنفيذ في ظل الأهمية الاستراتيجية للمنتجات، خاصة لصناعة الغزل والنسيج في القطاعين الخاص و"الأعمال العام".

وشحنت أول شحنة تصدير (5 كونتينر) من الشركة إلى دولة تركيا، وجاري تجهيز شحنات تصدير أخرى تبلغ (14 كونتينر) إلى أوروبا وتركيا خلال شهر أبريل، على أن يرتفع معدل التصدير للخارج خلال الشهر المقبل بنسبة 150% بعوائد دولارية تصل إلى 1.25 مليون دولار شهريا، بالإضافة إلى المبيعات المحلية لتوفير متطلبات الصناعة للقطاع الخاص التى كان يتم استيرادها من الخارج، وبلغت المبيعات 30 مليون جنيه شهريا.

في السياق، قال الدكتور محمود عصمت، إن خطة التطوير والتحديث والتي تعمل الشركات التابعة في إطارها، تشمل إعادة تشغيل المصانع وإحياء الشركات المتوقفة خاصة تلك التى ليس لمنتجاتها مثيل في السوق المحلية، في إطار السياسة العامة بدعم الإنتاج المحلي وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، مؤكدا أهمية التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات والقطاعات والاستفادة من مقومات النجاح والاستمرار التى يمتلكها، وأن هناك تعاونا وتنسيقا فيما يخص منتجات شركة الحرير الصناعي، التي كان يتم استيرادها من الخارج.