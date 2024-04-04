الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تصدير أول شحنة من إنتاج "مصر للحرير الصناعى" بكفر الدوار بعد توقفه 12 سنة

من الحدث
من الحدث

الدكتور محمود عصمت: توفير احتياجات السوق المحلية.. وبدء التصدير إلى أوروبا وتركيا.. والمصنع لا مثيل له في المنطقة وخطة التطوير والتشغيل وزيادة الإنتاج مستمرة لخفض الواردات وزيادة الصادرات

ارتفاع معدلات تصدير الشركة بنسبة 150% الشهر المقبل.. وتشغيل خط الفيبربوليستر في يونيو

القطاع الخاص شريك.. وهناك تعاون في توفير الخامات وبيع وتسويق المنتج

نجحت شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بمدينة كفر الدوار، في تصدير أول شحنة من إنتاجها للمرة الأولى منذ نحو 12 عاما، وهي السنوات التي توقفت فيها الشركة عن العمل حتى شهر يناير الماضي.

وتفقد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، يناير الماضي، مصانع الحرير البوليستر، ووجه باتخاذ قرار إعادة إحياء الشركة وتشغيل مصانعها، وتوفير ما يلزم لسرعة التنفيذ في ظل الأهمية الاستراتيجية للمنتجات، خاصة لصناعة الغزل والنسيج في القطاعين الخاص و"الأعمال العام".

وشحنت أول شحنة تصدير (5 كونتينر) من الشركة إلى دولة تركيا، وجاري تجهيز شحنات تصدير أخرى تبلغ (14 كونتينر) إلى أوروبا وتركيا خلال شهر أبريل، على أن يرتفع معدل التصدير للخارج خلال الشهر المقبل بنسبة 150% بعوائد دولارية تصل إلى 1.25 مليون دولار شهريا، بالإضافة إلى المبيعات المحلية لتوفير متطلبات الصناعة للقطاع الخاص التى كان يتم استيرادها من الخارج، وبلغت المبيعات 30 مليون جنيه شهريا.

في السياق، قال الدكتور محمود عصمت، إن خطة التطوير والتحديث والتي تعمل الشركات التابعة في إطارها، تشمل إعادة تشغيل المصانع وإحياء الشركات المتوقفة خاصة تلك التى ليس لمنتجاتها مثيل في السوق المحلية، في إطار السياسة العامة بدعم الإنتاج المحلي وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، مؤكدا أهمية التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات والقطاعات والاستفادة من مقومات النجاح والاستمرار التى يمتلكها، وأن هناك تعاونا وتنسيقا فيما يخص منتجات شركة الحرير الصناعي، التي كان يتم استيرادها من الخارج.

خطة وزارة قطاع الأعمال العام شركات قطاع الأعمال العام استثمارات قطاع الأعمال تطوير شركات قطاع الأعمال العام الغزل والنسيج

مواد متعلقة

وزير قطاع الأعمال: تكلفة تطوير مصانع الغزل والنسيج تجاوزت 50 مليار جنيه

وزير قطاع الأعمال: 500 مليون جنيه أرباح القابضة للأدوية.. والقطاع الخاص أصبح منافسًا قويًا

سداد مديونيات وتحول رقمي.. إلى أين وصلت خطة الإصلاح الاقتصادي بشركات قطاع الأعمال؟

الأكثر قراءة

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

الرئيس والحكومة الإيطالية تكرمان رشيد محمد رشيد بمنحه الجنسية الإيطالية كاستحقاق متميز

إعدام المتهم الأول.. منطوق الحكم على المتهمين بقتل يمنى الجنسية

هل تلحين آيات القرآن حرام؟.. أبوعاصى يُجيب

تعاقد الأهلى مع بلعيد.. كولر يُشيد والخطيب يرفض مقترح "الشرط الجزائى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى