رغم فوزه.. المقاولون لم يخرج من مثلث الهبوط والجونة يبقى سابعًا

في الوقت الذي حقق فيه نادي المقاولين العرب انتصاره الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز تحت قيادة فنية من محمد عودة، فإن نادي الجونة الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء والشهرة تلقى الهزيمة الأولى له بعد 5 مباريات متتالية لم يتذوق فيها طعم الخسارة.

المقاولون فاز على الجونة بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع الـ17 على ستاد خيري بشارة.

المقاولون مع عودة

لم يجمع المقاولون منذ أن تولى عودة مسئوليته الفنية سوى 5 نقاط في 6 أسابيع إذ تعادل من قبل في أسبوعين إيجابيا مع ناديي مودرن فيوتشر بنتيجة هدفين لمثلهما في الأسبوع الـ13، والإسماعيلي بنتيجة هدف لكل منهما في الأسبوع الـ16.

في حين تلقى 3 هزائم على يد أندية إنبي بنتيجة هدف نظيف في الأسبوع الـ12، والمصري بنفس النتيجة في الأسبوع الـ14، وسيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين دون رد في الأسبوع الـ15.

المقاولون مع غريب وطلعت

بالنقاط الخمس هذه ارتفع رصيد المقاولون إلى 12 نقطة لكنه لم يستفد من هذه الزيادة لأنه يبقى كما هو في قلب منطقة الخطر بتواجده في الترتيب الـ16، وهو نفس المركز الذي تسلم فيه الفريق من المديرين الفنيين السابقين شوقي غريب، وطلعت محرم الذي حصد معهما المقاولون 7 نقاط فقط في 10 أسابيع إذ لم يفز سوى في أسبوع واحد فقط هو التاسع على نادي طلائع الجيش بنتيجة 2 – 1، وكان طلعت محرم هو صاحب هذا الانتصار.

وتعادل في 4 أسابيع منها 3 تعادلات إيجابية مع أندية الزمالك في الأسبوع الثاني، وزد الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة في الأسبوع الرابع، وفاركو في الأسبوع السابع، وتعادل وحيد سلبي مع نادي الداخلية في الأسبوع الثامن.

بينما تكبد 5 خسائر أمام أندية بلدية المحلة الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء الشهرة في الأسبوع الأول، وسموحة في الأسبوع الثالث، والإتحاد السكندري في الأسبوع الخامس، والأهلي في الأسبوع السادس، والبنك الأهلي في الأسبوع الـ11.

وفي الـ16 أسبوعًا سجل المقاولون 17 هدفا بمعدل تسجيل 1.1 هدف في المباراة الواحدة، وهداف الفريق هو اللاعب محمد سالم بتسجيله 7 أهداف أما شباكه، فقد استقبلت 26 هدفا بمعدل استقبال 1.6 هدف في كل مباراة، وبهذا المعدل هو الأضعف على مستوى الدفاع.

المقاولون مهدد بفقد مركزه في حالة فوز أو تعادل فاركو مع إنبي اليوم في الأسبوع الـ17 لأن في حالة فوز فاركو يصل رصيده إلى 14 نقطة، وفي حالة التعادل يصبح رصيده 12 نقطة متساويا مع المقاولون لكنه يتفوق على المقاولون بفارق الأهداف إذ فارق أهداف المقاولون – 9 أما فارق أهداف فاركو – 7.

الجونة 5 مباريات دون هزيمة

على الجانب الآخر، قبل هذه الهزيمة فاز الجونة في أسبوعين على البلدية بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع الـ16، والزمالك بنتيجة 3 – 2 في الأسبوع الـ15.

وتعادل في 3 أسابيع منها تعادلان إيجابيان في الأسبوعين الـ12، والـ13 مع المصري بنتيجة هدفين لمثلهما، وسيراميكا كليوباترا بنتيجة هدف لكل منهما على الترتيب، وتعادل واحد دون أهداف مع الإسماعيلي في الأسبوع الـ14.

الجونة يتشبث بالسابع

بالرغم من الهزيمة لم يفقد الجونة مركزه السابع برصيد 22 نقطة جناها من 5 انتصارات بواقع انتصارين على ملعبه على الداخلية في الأسبوع السادس، والزمالك، و3 انتصارات خارج ملعبه على فاركو في الأسبوع الخامس، والبنك في الأسبوع التاسع، والبلدية.

و7 تعادلات، وهو من أكثر الأندية تعادلا منها 3 تعادلات على ملعبه تعادلان بنتيجة إيجابية مع الأهلي في الأسبوع الرابع، والمصري، وتعادل سلبي مع الإسماعيلي، و4 تعادلات خارج ملعبه كلها إيجابية مع سموحة في الأسبوع الأول، والإتحاد في الأسبوع الثالث، والطلائع في الأسبوع السابع، وسيراميكا.

في حين لم يتلق سوى 3 هزائم، والمدهش أن كلها على ملعبه على يد زد في الأسبوع الثاني، وإنبي في الأسبوع العاشر، والمقاولون.

أحرز الجونة في 15 أسبوعا 21 هدفا بمعدل احراز 1.4 هدف في اللقاء الواحد، وبهذا المعدل هو الثالث على مستوى أقوى هجوم، وكان هداف الفريق قبل عودته إلى صفوف سيراميكا بانتهاء فترة اعارته هو المغربي أحمد بلحاج بتسجيله 7 أهداف بينما تلقت شباكه 18 هدفا بمعدل تلقي 1.2 هدف في كل لقاء.