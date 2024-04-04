جامعة سوهاج تعلن أسماء الفائزين من ذوى الإعاقة فى المسابقات الرمضانية

أعلن مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج عن أسماء الفائزين بالمسابقات الرمضانية السنوية، التي تضمنت المسابقة القرآنية في حفظ القرآن كاملًا، وحفظ عشرين جزءًا، ونصف وربع القرآن، وثلاثة أجزاء، وجزء واحد خاص بالأطفال، وكذلك مسابقة الحديث الشريف والمسابقات الثقافية والفنية.

وهنأ الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، الطلاب الفائزين، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق، مؤكدًا أن جامعة سوهاج واحدة من مؤسسات الدولة التي اهتمت بفئة ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم دمجهم في مراحل التعليم المختلفة وفي كل القطاعات الإدارية للجامعة بما يحقق العدالة المجتمعية.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، أن مثل هذه المسابقات التي تنظمها الجامعة للطلاب ذوي الإعاقة تسهم في رفع مستويات الطلاب التحصيلية وترسخ العديد من القيم الأخلاقية والاجتماعية، إضافة إلى صقل المعلومات العامة لديهم ليكونوا على قدر كبير من الثقافة، وتشجع الطلاب على الإقبال على حفظ كتاب الله والتدبر في آياته، موضحًا أنه شارك بالمسابقة 170 متسابقًا من ذوي الإعاقات المختلفة من كل الأعمار، وتم منح الفائزين جوائز مالية.



وأوضح الدكتور عماد الصوينع، مدير المركز، أنه قام بتحكيم مسابقات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أساتذة متخصصون من كلية الآداب وهم الدكتور إسماعيل فهمي، والدكتور عبدالله يوسف، والدكتور أمين عبيد، وقام بالتحكيم فى المسابقة الثقافية الدكتورة سوسن عبدالرحيم، وخالد أحمد، ومحمد أبوطالب المدربين بالمركز، وقام بالتحكيم فى المسابقة الفنية كل من أمل البارودي، وعبداللطيف خميس، وعلاء أبوالفتوح مترجمين لغة الإشارة بالجامعة.

وأوضحت الدكتورة سلمى عبدالمنعم، نائب مدير المركز، أن مسابقات هذا العام تميزت بالإقبال الشديد وتزايد أعداد المتسابقين من كل الإعاقات، وخاصة في مسابقة القرآن الكريم كاملًا والمسابقة الثقافية، والمسابقة الفنية التي شارك بها الطلاب الصم الذين بلغ عددهم 39 متسابقًا، موضحة أنه بعد الانتهاء من المسابقات تم تنظيم إفطار جماعي للمتسابقين وذويهم بالمطعم المركزي بالجامعة فى جو أسري تسوده المحبة والبهجة.

وجدير بالذكر أنه جرى توزيع جوائز مالية وقدرها 20 ألف جنيه مقدمة من مؤسسة الحاج أحمد ضيف الله الخيرية للفائزين، وهم الطالبة بخيتة محمد "إعاقة حركية"، والتي حصدت المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم كاملًا، وفاطمة أحمد "إعاقة بصرية" على المركز الأول في حفظ 20 جزءًا، وحصلت ولاء مصطفى "إعاقة بصرية" على المركز الأول في حفظ نصف القرآن، وحصل الطفل مروان "إعاقة بصرية" على المركز الأول في حفظ ربع القرآن، كما حصدت فاطمة أيمن "إعاقة بصرية" المركز الأول في حفظ ربع القرآن، وحصل الطفل شريف محمد "إعاقة بصرية" على المركز الأول في حفظ جزء واحد، وحصد أيضًا أحمد شعبان "إعاقة بصرية" المركز الأول في حفظ الأحاديث الشريفة، وقد حصل عدد من الطلاب على المركز الأول في المسابقة الثقافية منهم إسلام أحمد، محمود أحمد، حسن محمد، بلال محمد، وفارس هشام، إلى جانب نعمة محمد "إعاقة سمعية"، والتي حصلت على المركز الأول في المسابقة الفنية.