رئيس جامعة سوهاج يشارك طلاب كلية العلوم حفل الإفطار الجماعى

واصل الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، مشاركة طلابه فى حفلات الإفطار الجامعي، والذي نظمته كلية العلوم بهدف إرساء دعائم المحبة والمودة بين كافة منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك في أجواء رمضانية مبهجة.

وقدم النعماني، التهنئة لجميع الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده علي مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، مؤكدًا أن هذا التجمع يرسى دعائم المودة بين منسوبي الكلية، وبخلق أجواء المحبة والتعاون بين الطلبة والهيآت التدريسية والإدارية، فضلًا عن إشاعة الأجواء الدينية والإنسانية بين أوساط الطلبة.

ووجه الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، الشكر لرئيس الجامعة لمشاركته والتواصل الدائم مع جميع منسوبي الكلية، مضيفًا إن الإفطار شمل ايضا الطلاب الوافدين، حيث تحرص إدارة الكلية علي دعم ورعاية أبنائها الوافدين ضيوف مصر، ويعد هذا التجمع فرصة جيدة للتواصل والتفاعل بين الطلاب وبعضها البعض.



جدير بالذكر أنه حضر الإفطار كل من الدكتور عبدالناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور نبيل نور الدين، والدكتور أحمد عزيز رؤساء الجامعة السابقين، والدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة الأسبق، ووكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الوافدون وأمين الكلية والعاملين وطلاب الكلية، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.