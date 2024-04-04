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مصر

طرح محال ووحدات إدارية ومهنية وصيدليتين للبيع بالمزاد العلنى بـ6 أكتوبر

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن طرح 6 محال تجارية وصيدليتين، بمساحات تتراوح من (26م2: 74م2)، و5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (42م2: 92م2)، بالأسواق التجارية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، بجلسة يوم الأربعاء 8/5/2024.

وأضاف جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تمت إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزاد، بجانب إتاحة المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وكان المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، قد تفقد منطقة "أب تاون"، والمنطقة الصناعية، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والتطوير الجارية بالمنطقتين، ورافقه خلال الجولة مسئولو المرافق ومتابعة المنطقة الصناعية والطرق بالجهاز، وإدارتا الإزالات والنظافة بالقطاعين الشمالي والغربي.

جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر إتاحة كراسات الشروط بمقر الجهاز المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر المنطقة الصناعية

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