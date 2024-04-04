إصابة 4 إثر انقلاب سيارة فى الطريق الصحراوى بأطفيح

وقع حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح، أسفر عن إصابة 4 مواطنين ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث في الطريق الصحراوي في أطفيح، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

سبب الحادث

تبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق سيارة أجرة، مما أدى إلى انقلاب السيارة على الطريق، ونتج إصابة 4 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.