الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بالوادى الجديد

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 16 شخصا في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل على طريق الفرافرة ديروط بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع سيارة ربع نقل عند نقطة الكيلو 20 على طريق «الفرافرة - ديروط»  بالقرب من منطقة سهل بركة.

وأسفر الحادث عن إصابة 16 شخصًا وهم: فهمي محمد أحمد، 56 سنة، ثناء الشحات سنجاري، 53 سنة، عبد العال أبو الفضل محمد، 35 سنة، محمد حمادة حسن، 48 سنة، عاطف عياد مصطفى، 48 سنة، السيدة السيد محمد، 37 سنة، حبيبة ناصر محمد، 14 سنة، آمال حسين إبراهيم، 55 عامًا، منال محمدين محمد، 44 عاما، ماجدة زكريا فرج، 45 سنة، نعمة محمود علي حسن، 47 سنة، نجلاء محمد السيد، 45 سنة، وليد محمد أبو رحاب، 27 سنة، مبارز محمد محمد، 60 سنة، سامح محمد السيد، 18 سنة، نادية أحمد فؤاد، 25 سنة.

وجرى الدفع بـ 6 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم حادث تصادم سيارة ميكروباص سيارة ربع طريق الفرافرة محافظة الوادي الجديد

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 13 شخصًا إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة

إصابة 3 مواطنين فى حادث تصادم بسوهاج

إصابة 6 عمال في حادث تصادم بطريق بورسعيد المطرية

إصابة 6 عمال فى حادث تصادم سيارتين على طريق بورسعيد- المطرية

الأكثر قراءة

عاجل: الحكومة تعلن رسميًا عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

انقطع الاتصال واختفى صوته.. تفاصيل محاولات انتشال شاب من داخل بئر في صحراء المنيا (صور)

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بالوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى