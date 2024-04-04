الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

وليد مبارك: أول من صنع الإنسان الآلي هو عالم عربي يدعى "الجزري"

معرض فيصل الرمضاني
معرض فيصل الرمضاني

ناقش الدكتور وليد مبارك المنسق الإداري بمركز التراث العلمي بجامعة القاهرة، قصة كتاب "تراكيب الأنوار" للحسين بن علي الطغرائي، وشرحه بشكل مبسط للأطفال والكبار.

وليد مبارك يناقش "تراكيب الأنوار" للطغرائي في معرض فيصل للكتاب

وقال الدكتور وليد، في معرض فيصل للكتاب، إن هناك علماء عرب أسسوا لنا جميع علوم المعرفة، مثل الكيمياء التي أسسها جابر بن حيان، والطغرائ، في كتابه الشهير "تراكيب الأنوار" للحسين بن على الطغرائي، وهو متخصص في علم وأسرار الكيمياء.

وأضاف: وهذا الكتاب يشرح فيه "الطغرائي" كيف تعلم على أيدي معلمين من اليونان، وهو من استطاع أن يفك طلاسم علم الكيمياء، وهو أول من رتب الجدول الدوري الذي اكتشفه العلماء حديثًا.

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معرض فيصل للكتاب يناقش "رمضان فى تراثنا المخطوط"

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بدء ندوة "مختارات دار الكتب" فى معرض فيصل للكتاب (صور)

ولفت الدكتور وليد مبارك، إلى أن أول من صنع الإنسان الآلي، هو عالم عربي، وهو الجزري، وصنع ساعة ضخمة وأدوات ميكانيكية للري وغيرها سابقة عصرها.

ندوة "مختارات دار الكتب.. رحلة في عالم الأدب والمعرفة" 

وبدأت - منذ  قليل - ندوة "مختارات دار الكتب.. رحلة في عالم الأدب والمعرفة" التي نظمتها دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت.

وشارك في الندوة كل من: الدكتور أحمد عفيفي، رئيس قسم النحو بكلية دار العلوم، والدكتور وليد مبارك المنسق الإداري بمركز التراث العلمي بجامعة القاهرة، والدكتورة نهال خلف الباحثة في مركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتب، وأدرات الندوة، مروة الشريف مدير إدارة النشر بدار الكتب والوثائق القومية.

وجاءت الندوة في إطار فعاليات النشاط الثقافي لدار الكتب في معرض فيصل للكتاب، من مساء الأربعاء الموافق ٣ إبريل ٢٠٢٤ بأرض المعارض بفيصل.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد افتتحا الأسبوع الماضي، فعاليات الدورة الثانية عشرة من معرض فيصل الرمضاني للكتابّ، والتي تستمر حتى 26 رمضان الجاري. 

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "يمثل معرض فيصل الرمضاني للكتاب، أحد أهم الفعاليات التي تحرص وزارة الثقافة على تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك، للوصول بالخدمات الثقافية لشرائح وأعمار مختلفة من الجمهور بشكل عام، ولأبناء وأهالي منطقة فيصل والهرم والأحياء المجاورة لهما بشكل خاص، كما يأتي في إطار تنفيذ خطط الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية".

الدكتور وليد مبارك التراث العلمي جامعة القاهرة كتاب تراكيب الأنوار معرض فيصل للكتاب الكيمياء أسرار الكيمياء الطغرائي

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