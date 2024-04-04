"حق عرب" الحلقة 24.. وفاء عامر تندم على خسارتها لأهلها بسبب "عبدربه"

"عبدربه دبحني بموس تلم، مش عارفة إزاي قدر يستغنى عني ويبعني بالطريقة دي".. بهذه الكلمات بدأت المعلمة صباح الجياش، التي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر، حديثها مع نجلتها أنغام، بعد علمها بزواج المعلم عبدربه من حنان الغرباوي في أحداث الحلقة 24 من "حق عرب".

مسلسل حق عرب

وأضافت المعلمة صباح: "العيب عمره ما كان في عبدربه، العيب فيا أنا، أنا الي عاديت أبويا وأهلي عشانه، ووقفت جنبه وفضلت أكبر فيه، وفي النهاية طلقني ورماني زي الكلبة".

مسلسل حق عرب

وترد عليها نجلتها قائلة: "نفسي أفهم أبويا عمل ليه كده، ياريت تحكيلي وتفهميني"، وفي النهاية تقول "يارتني أقدر أفضفض وأحكي كنت ارتحت".

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي"، ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

مسلسل حق عرب

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.