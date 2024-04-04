مسجد عمرو بن العاص يستضيف محاضرة لأحمد عمر هاشم حول "ليلة القدر" (فيديو)

استضاف مسجد عمرو بن العاص، التابع لحي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، محاضرة توعوية حول اغتنام ليلة القدر والعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ألقاها شيخ المحدثين الدكتور أحمد عمر هاشم، في أجواء إيمانية عطرة مليئة بالحيوية والنشاط، لتفاعل الحاضرين مع المحاضرة.

قال شيخ المحدثين، إن علماء المسلمين اتفقوا بالإجماع على أن خير شهور الله هو شهر رمضان المبارك، وأن خير أيامه هي العشر الأواخر منه، وأن أعظم ليالي العشر من رمضان هي ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر عبادًة وصومًا وذكرًا، كما أكد الله تعالى في كتابه، حيث سمى سورة من صغائر السور بسورة القدر، لخيرها وعظمتها.

وذكر"هاشم"، أن الله سبحانه وتعالى أخفى على الناس موعد ليلة القدر، حتى يجتهدوا في عبادته طوال شهر رمضان، ولا سيما الليالي الوترية بالعشر الأواخر، فلا يقتصروا على عبادته يومًا واحدًا، مشيرًا إلى أن أبرز علاماتها هي طلوع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها.

وأوضح شيخ المحدثين، أن خير الدعاء في هذه الليلة المباركة، هو ما ورد عن أم المؤمنين عائشة: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها قال: قولي: "اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني".

صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

وسيطر الخشوع على المصلين خلال أداء صلاة التراويح في اليوم الثالث والعشرون من شهر رمضان المبارك، وحرص أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعًا للتكدس وتجنبًا للازدحام، أو الإخلال بالنظام داخل المسجد.

أهمية صلاة التراويح

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة التراويح أنه قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وثبت عنه أيضًا أنه قال: «إن الله فرض عليكم صيامه، و سننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة.

وتُعدّ صلاة التراويح من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يُمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه بالصلاة والدعاء والاستغفار.

https://fb.watch/rdCOm01_pQ/?mibextid=Nif5oz

الدكتور أحمد عمر هاشم في مسجد عمرو بن العاص