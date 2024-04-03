13 منظمة إغاثة رائدة تدعو لاتخاذ إجراءات دولية عاجلة قبل الهجوم المحتمل على رفح

دعا بيان وقعته 13 منظمة حقوقية وإنسانية بارزة، اليوم الأربعاء، إلى تحرك دولي عاجل لمنع إسرائيل من تصعيد عملياتها العسكرية في رفح.

وتحذر المنظمات من أنه إذا لم يتم إيقافها، فإن العواقب الإنسانية الوخيمة بالفعل في مدينة أقصى جنوب غزة يمكن أن تكون كارثية.

وشددت الوكالات - بما في ذلك منظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة العفو الدولية، وأوكسفام الدولية - على أنه على الرغم من القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار واتخاذ تدابير مؤقتة إضافية من محكمة العدل الدولية، فإن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح مستمرة.

الهجوم البري الإسرائيلي

ويهدد الهجوم البري الإسرائيلي المخطط له في المدينة حياة أكثر من مليون مدني، معظمهم نزحوا مع محدودية إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية وليس لديهم مكان آمن للجوء إليه.

وأضافت: "لقد حذرت المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا من أن التوغل البري الإسرائيلي المخطط له في رفح يبشر بإهلاك الأرواح والمساعدات المنقذة للحياة لأكثر من 1.3 مليون مدني، بما في ذلك ما لا يقل عن 610 آلاف طفل، الذين هم الآن في خط النار المباشر، بحسب البيان.



ويؤكد البيان أيضًا على عدم وجود خطة إخلاء مدنية قابلة للتطبيق. ويشير البيان إلى أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان سلامة ورفاهية المدنيين النازحين، ولكن لا توجد ملاذات آمنة داخل غزة أو خارجها.

وعلاوة على ذلك، استهدفت القوات الإسرائيلية "المناطق الآمنة" السابقة، ما يعرض حياة المدنيين وعمال الإغاثة على حد سواء للخطر، ونفت إسرائيل استهداف المدنيين.

ويعد هذا هو أحد الأسباب التي جعلته يشعر بأنه مضطر للذهاب للعمل مع World Central Kitchen. وأضاف: "كان يعلم أنه يجب عليه الرحيل، وكان أصدقاؤه يخبرونه أن هذا ربما كان مكانًا سيئًا للذهاب إليه، لكنه كان يعلم أنه كان عليه الذهاب ومساعدة الناس، وكان هذا هو جيمس في كل مكان، ولم يفكر في نفسه".