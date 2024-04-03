التصوف قاعدة الحضارة الإسلامية.. محمد مهنا يؤكد أهميته فى تأسيس الأمة

أكد الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بجامعة الأزهر والمتخصص في الشريعة والقانون، الدور المحوري للتصوف في تأسيس الأمة الإسلامية وتشكيل حضارتها، وأشاد بالبرنامج الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة الحياة، مشيرًا إلى أن التصوف لم يكن مجرد جزء من تاريخ الإسلام، بل كان الأساس الذي بُنيت عليه الأمة.

وأوضح مهنا، خلال حديثه مع برنامج "مملكة الدراويش"، أن السنوات الثلاثة عشرة التي سبقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والتي قضاها في مكة، كانت مليئة بالتعاليم الصوفية التي زرعت في الصحابة قيم اليقين والإيمان والصبر والحلم، وكيفية تحمل الأذى دون رد الانتقام، والتأكيد على المحبة والسلام. وبهذه التربية الروحية الراسخة، تمكن الصحابة من الهجرة إلى المدينة لبناء وتأسيس دولة الإسلام.

وأشار إلى أن الأمة تعرضت لضربة قاسية عندما تجاهلت قيم التصوف التي تشمل المحبة والسلام والتسامح والتواضع والزهد والتعاطف والتراحم. وأكد مهنا أن التصوف يمثل دعوة للحب الإلهي الذي ينبغي أن يسود بين الناس، معتبرًا أن الصوفي هو من يحب خلق الله انطلاقًا من حبه لله تعالى.