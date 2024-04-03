الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مصر أنارت العالم بعلمها.. درر من رحلة الشيخ علي عطية البجلي

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري

تحدث الشيخ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، عن سيرة واحد من الأولياء العلماء من اليمن له قصة عجيبة في تعلقه بالله ورسوله وفي همته وصبره وتحمله للغربة، لافتا إلى أن قصته اليوم تبين أننا عشنا في أمة فيها ملايين من المبدعين وأصحاب الهمم ممن نحتوا في الصخر للتعلم.

وأكد الأزهري، خلال تقديمه برنامج "لحظة صفا" المُذاع عبر فضائية "راديو 9090"، أن قصته اليوم الأربعاء، عن قاضي كبير وعالم جليل وهو الشيخ علي سالم عطية البجلي، وهو من مدينة الحديدة، ونشأ أميا في لده واشتغل بالزراعة والتجارة، وتزوج وأنجب، وكان له أصحاب يجتمعون يتحدثون كلام في المطلق، وفي ليلة من ليالي الصيف، تحدثوا عن "الحج" واقتراب موسم الحج، والشيخ علي كان أكبرهم سنا ووافق على فكرة اقترحها أحدهم بأداء مناسك الحج.

وتابع: "تواعدوا سرا ثلاث أصدقاء، أحدهما الشيخ علي سالم، وخرجوا مع أول قافلة تخرج إلى الحجاز، وكانوا يخدمون بعض أفراد القافلة، والاتنين اللي معاه كانوا بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا فلقونه وعلموه القراءة والكتابة في وقت قياسي، وبدأ قراءة القرآن".

وواصل: "وخلت عليهم مكة المكرمة، بعد انتهاء موسم الحج، فاستقبلوا الكعبة وتعبدوا وعقدوا العزم على أن يزوروا المدينة المنورة، وبالفعل ذهبوا هناك، وتعلموا مهنة هناك للعيش هناك".

واقترح أحد الأصدقاء، أن يذهبا لزيارة المسجد الأقصى، حيث لايوجد إسرائيل ولا حدود، وكان الطريق مفتوح واستهوتهم الفكرة، ومضوا إلى أرض الشام سيرا على الأقدام، وخلال الرحلة، أكمل حفظ القرآن الكريم، ووصلوا المسجد الأقصى ورجعوا إلى مدينة عمان بالأردن، حيث الطقس شديد البرودة".

واستطرد: "وتوفى أحد هذه الرفقة، ثم توفى الثاني، وبقى الشيخ علي وحيدا بعد أن ماتا رفيقاه، وظل محتارا في أمره وقرر البقاء في عمان للعمل نهارا، والتعلم ليلا، واقترب من الشيخ إبراهيم القطان، ورافقه في رحلة العلم، حيث كان يدرس النحو وتعلم الفقة الشافعي، ثم انعقدت الصلة بينهما، وشدا الرحال إلى الأزهر الشريف بأرض الكنانة مصر.

وذكر: "أجروا غرفة خلف الأزهر وانتسبوا إلى أروقة الأزهر الشريف وعكفوا على طلب العلم، إلى أن نال شهادة العالمية من الأزهر الشريف، وحركه الحنين إلى الوطن، ورجع إلى اليمن، وعكف مع أهل ولايته وتولى قضاء مدينة الحديدة، وأصبح عالما وقاضيا بعد أن كان أميا.

وأكد الشيخ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن روايته لتلك القصة تأتي كرسالة للعالم عن دور مصر في تخرج علماء أناروا العالم بعلمهم، مرددا:"كم أعادت مصر الطلاب علماء كبار إلى بلادهم وازاي هيعيش ويموت محب لأرض مصر وللأزهر الشريف، نورتوا العالم حواليكم بكل هذه العلماء تروي همم الطلاب المشتاقين للعلم".

لحظة صفا أسامة الأزهري الأزهر الشيخ علي سالم عطية البجلي مصر أنارت العالم

مواد متعلقة

"لحظة صفا" لـ"الأزهرى": الكرم أعظم أخلاق الشريعة

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

عاجل: الحكومة تعلن رسميًا عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى