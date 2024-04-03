"زلزال تايوان" يهدد إمدادات التكنولوجيا العالمية

فايننشال تايمز

اعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن إخلاء مصانع أشباه الموصلات في تايوان إثر الزلزال القوي الذي ضرب الساحل الشرقي للجزيرة في وقت سابق من اليوم، يُعد بمثابة تذكير بمدى تعرض إمدادات الرقائق الإلكترونية في العالم لمخاطر الزلازل، وتوقعت حدوث اضطرابات في الإمدادات.

زلزال تايوان يهدد صناعة أشباه الموصلات

وأدى زلزال بلغت قوته 7.4 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي لجزيرة تايوان، إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة المئات، وألحق أضرارا بالمباني ووقف حركة السكك الحديدية، كما أدى إلى إخلاء مصانع أشباه الموصلات؛ حيث أوقفت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق المتقدمة في العالم، بعض آلات تصنيع الرقائق وأجلت الموظفين من المنشآت بعد الزلزال.

كما قامت شركة "يونايتد ميكروالكترونكس جروب"، وهي شركة محلية أصغر حجمًا، بإغلاق الآلات وإجلاء الموظفين في بعض المنشآت.

في هذا الإطار، ذكرت "فايننشال تايمز"، في تقرير لها، أن التقدم التكنولوجي ساعد في بناء مصنع لتصنيع الرقائق في السنوات الأخيرة على تقليل مخاطر التعطل والأضرار الناجمة عن الزلازل، لكن مع ذلك، فإن المستويات العالية من الدقة المطلوبة لصنع أشباه الموصلات تعني أن الزلازل لا تزال تشكل تحديًا خطيرًا لهذه الصناعة.

وقالت: "إن إنتاج الرقائق معرض بشدة للصدمات الخارجية والتلوث الناتج عن الجزيئات الأجنبية بما في ذلك الغبار والحطام. يمكن لأصغر اهتزاز أثناء عملية تصنيع الرقائق التي تستخدم الطباعة الضوئية أن يغير دفعات الرقائق بشدة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرقائق التي تتعطل أو تكون ذات جودة منخفضة".

وأشارت إلى أنه في الوقت الحاضر، يوجد ما يقرب من ثلاثة أرباع مصانع تصنيع الرقائق في العالم في آسيا، وعندما يتعلق الأمر بتصنيع الرقائق المتقدمة، فإن كل هذه القدرة تقريبًا موجودة في آسيا، علاوة على ذلك، فإن العديد من تلك المحطات تقع في مناطق معرضة للزلازل، تايوان واليابان، وهما دولتان تعتبران عاليتي المخاطر للنشاط الزلزالي، تضمان ما يقرب من 200 مصنع تصنيع.

تايوان تقع على خط الصدوع الزلزالية

وتقع تايوان، حيث تم تحديد 42 صدعًا نشطًا، على طول "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهو خط الصدوع الزلزالية حيث تحدث 90 في المائة من الزلازل في العالم. وتمثل كوريا الجنوبية والصين، اللتان تعتبران مناطق زلزالية معتدلة، معظم المناطق المتبقية.

في هذا السياق، رأى تقرير الصحيفة البريطانية أنه، قد لا يكون من قبيل الصدفة أن تختار TSMC وسامسونج ولايتي أريزونا وتكساس كمواقع لمصانعهما في الولايات المتحدة، وهي مناطق ذات مخاطر زلزالية منخفضة، ولدى Intel أيضًا مصانع تصنيع في ولاية أريزونا. ارتفعت أسهم TSMC ونظيرتها MediaTek بنحو 50 في المائة في العام الماضي، مما يعكس توقعات ارتفاع الطلب المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وقالت: "ولا يمكن استبعاد حدوث اضطرابات في إمدادات الرقائق العالمية، حتى لو لم يتم اكتشاف أي ضرر في منشآت صناعة الرقائق".

وأوضحت أنه عادة ما يتم إغلاق المصانع لأسابيع لإجراء عمليات التفتيش؛ وأنه يمكن أن تستغرق العملية المعقدة لإعادة تشغيل منشأة إنتاج الرقائق ما يصل إلى أسبوعين.

وختمت بالقول: "إن تنويع الطاقة الإنتاجية لن يؤدي فقط إلى تقليل المخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، بل وأيضًا عن النشاط الزلزالي".