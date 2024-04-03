"يحيى وكنوز".. مغامرات مثيرة إلى أرض الحكايات للحفاظ على الهوية المصرية

يعود كرتون "يحيي وكنوز" في موسمه الثالث بمغامرة جديدة ومثيرة تتناول قضية الهوية المصرية والحاجة إلى الحفاظ عليها، ويدور المسلسل حول "يحيي"، البطل الشجاع، ومغامراته مع أصدقائه للدفاع عن تاريخ وثقافة مصر والتصدي لأي محاولة للتلاعب بها.

الهوية المصرية مجموعة من القيم والتاريخ والتراث

وفي هذا الموسم، يركز "يحيي وكنوز" على فكرة أن مصر ليست مجرد دولة عادية، وأن الانتماء إليها لا يتوقف على الأصل الجغرافي أو الأصل العرقي، فيظهر المسلسل أنه في عصور كثيرة، عاشت في مصر جاليات مختلفة من الأجانب الذين أحبوا وأخلصوا لهذه الأرض وأصبحوا مصريين حقيقيين، ومن خلال مغامرات يحيي وأصدقائه، يتم توضيح أن الهوية المصرية هي مجموعة من القيم والتاريخ والتراث الذي يجب الحفاظ عليه.

ويعكس تأثير المسلسل على رواد التواصل الاجتماعي حاجة المجتمع إلى التمسك بالهوية المصرية وعدم السماح بأي محاولة لتزييف التاريخ وتشويه الصورة الحقيقية لمصر، لذا تفاعل الجمهور مع المسلسل وعبّر عن تأثره العميق برسالته وتشجيعه على الوعي والتمسك بالهوية الوطنية.

يحيي وكنوز

"يحيي وكنوز" يتصدى للأجندات المشبوهة

ويسلط "يحيي وكنوز" الضوء على أهمية الحفاظ على تاريخ وهوية مصر ومكانتها الاستثنائية في العالم، فالمسلسل يعمل على تعزيز الوعي بأن الهوية المصرية تتجاوز الجغرافيا والعرق، وتشتد الحاجة إلى المحافظة عليها ونقلها للأجيال القادمة، متحديًا أي أجندة مشوهة تحاول التلاعب بالتاريخ ويشجع الجمهور على التمسك بالحقائق والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة.

وعلى الرغم من وجود تحديات ومخاطر تهدد الهوية المصرية، إلا أن "يحيي وكنوز" لاقى قبولًا واسعًا بين الجمهور ونجح في تعزيز الوعي بأهمية الدفاع عن الهوية والتاريخ، ويحث الشباب على عدم السماح لأي أجندة أو شخص بتشويه الصورة الحقيقية لمصر ويحثهم على حماية تراثهم وتاريخهم.

يحيي وكنوز

رواد التواصل الاجتماعي عن "مليحة": كله عظيم

ويعتبر "يحيي وكنوز" من أكثر الأعمال التي نجحت في جذب الجمهور نحو متابعتها منذ بداية شهر رمضان الكريم، وباستخدام أداة "Waklet" قمنا بجمع ردود الأفعال على المسلسل، والتي أكدت على أهميته للأطفال للتمسك بالهوية المصرية التي يحاول البعض نسبها لنفسه، كما محاولات الأفروسنتريك:

موعد عرض "يحيي وكنوز"

ويعرض مسلسل يحيي وكنوز الموسم الثالث يوميًا على شاشة قناة dmc حصريًا فى تمام الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

أبطال "يحيي وكنوز"

ومسلسل يحيي وكنوز من بطولة عصام السقا، الطفلان إياد الجندي وبثينة هاني، علاء مرسي، ريهام عبدالغفور، ياسر الطوبجي، وإخراج محمد عيد، وتأليف محمد عدلي.