الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

عقب أداء السيسى اليمين الدستورية.. إيمان سند: يجب أن تكون اللجان الثقافية لها بعد مستقل

د. إيمان سند
د. إيمان سند

قالت كاتبة أدب الطفل الدكتورة إيمان سند، إن  رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وجه اليوم فى خطابه بمناسبة توليه الفترة الرئاسية الجديدة، بضرورة استكمال الحوار الوطني سواء كان إجتماعيًا، أو إقتصاديًا، أو سياسيًا.. مشيرة إلى أن الحوار الوطني يواجه تحديات كبيرة فى مختلف لجانه منها؛ اللجان السياسية: - يجب أن يهدف العمل فى تلك اللجان، وأن تكون تسعى إلى وضع مصر فى مكانتها الحقيقية، وتوفير الأمن والأمان لكل مواطن؛  ضرورة العمل على توسيع نطاق المشاركة السياسية، وإعطاء الفرص خاصة لأصحاب الخبرات الحقيقية من المواطنين الشرفاء، والشباب المؤهل.

 

وأضافت في تصريحات لـ"الدستور"، أنه فيما يتعلق باللجان الثقافية، ترى أن اللجان الثقافية لا تعمل باستقلالية، ولكنها تتشارك مع اللجان الاقتصادية وغيرها، ولذا اقترحت هنا أن تكون اللجان الثقافية لها بعد مستقل، وحقيقى، وتتشارك مع الآثار والسياحة.. وتهدف للعمل بشكل احترافي لتتويج صورة مصر فى الداخل والخارج بنفس القدر، ويجب أن يكون على رأس المنظومة السياحية شخص له علاقة وثيقة بالآثار، والسياحة إلى جانب الثقافة، بحيث تتوائم كل المجالات مع بعضها البعض، وتهدف جميعها إلى إنتاج مواد ثقافية تجلب السياح إلى مصر، وتنمى الدور الوطنى وتعزز المواطنة لدى المواطن فى الداخل، وتنمى وتخدم كل المشروعات الآثرية سواء داخل مصر أو خارجها، وضرورة الاشراف على المتحف الكبير الذى يمكن أن يكون واجهة لتحريك العالم صوب مصر، ودعم المشروعات القومية فى مدينة الثقافة والفنون فى العاصمة الجديدة، وتفعيل دورها الوطنى.

 

وأكدت ضرورة ظهور مصر بقدر مكانتها التاريخية، والاحتفاظ بدورها كشريك أساسى، ووسيط استراتيجي في كل الصراعات المحلية والدولية، اما فيما يتعلق باللجان الاجتماعية يجب محاولة التخفيف عما يعتري المواطن من غلاء وظروف عاصفة ملحة، والاهتمام بكل المشروعات التى تخفف عنه عبء تلك المرحلة، وخاصة مشاريع (تكافل وكرامة)، ومساندة المشروعات الصغيرة التى من شأنها إعالة الأسر الفقيرة، وخاصة المرأة المعيلة.

 

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق باللجان الاقتصادية؛ يتوجب  السماح للمؤسسات الخاصة، والقطاع الخاص بالتواجد والعمل إلى جانب القطاع العام، والأجهزة الخدمية، وتمويل المشروعات الصغيرة، ودعمها.. وخاصة المشروعات الزراعية، والصناعية، والاهتمام بالمشروعات التى تدعم قناة السويس، وتفعل من دورها الحيوى.

كاتبة أدب الطفل الدكتورة إيمان سند رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الفترة الرئاسية الجديدة توسيع نطاق المشاركة السياسية اللجان الثقافية

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