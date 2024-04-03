مسجد عمرو بن العاص يستضيف محاضرة لنائب رئيس جامعة الأزهر حول "فضل العشر الأواخر"

استضاف مسجد عمرو بن العاص، اليوم، بمنتصف صلاة تراويح الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، محاضرة دينية حول فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ألقاها الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، في أجواء مليئة بالمصلين وحلقات الذكر وقراء القرآن.

وقال «عبدالمالك»، إن أعظم فضائل العشر الأواخر من رمضان أن بها ليلة القدر، متابعًا أنها خير من عبادة 33 سنة، وأن الله سبحانه وتعالى خلدها في كتابه الذي أنزله على نبينه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث سمى سورة من صغائر سور القرآن الكريم بسورة القدر، لعظمتها وبركتها، مدللًا بأنها ليلة نزول القرآن الكريم.

وألمح نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن من يقيمها يغفر له جميع ذنوبه وسيئاته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه"، مشددًا على ضرورة إحيائها بالدعاء والصلاة والقيام وبالذكر وترتيل القرآن، لاغتنام ثواب هذه الليلة المباركة.

صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

وسيطر الخشوع على المصلين خلال أداء صلاة التراويح في اليوم الثالث والعشرون من شهر رمضان المبارك، وحرص أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعًا للتكدس وتجنبًا للازدحام، أو الإخلال بالنظام داخل المسجد.

أهمية صلاة التراويح

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة التراويح أنه قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وثبت عنه أيضًا أنه قال: «إن الله فرض عليكم صيامه، و سننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة.

وتُعدّ صلاة التراويح من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يُمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه بالصلاة والدعاء والاستغفار.

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص