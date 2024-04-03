الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جهاز حماية وتنمية البحيرات يبحث أوجه التعاون مع هايدا الصينية

اجتماع صلاح مصيلحي
اجتماع صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة الجهاز

استقبل صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وفدًا من مجموعة هايدا الصينية لبحث أوجه التعاون المستقبلية.

واستهل "مصيلحي" اللقاء بالترحيب بالضيوف وسرد نبذة عن القطاع السمكي في مصر بشقيه المصايد الطبيعية والاستزراع، وكذلك استراتيجية الجهاز واحتياجاته لتطوير قطاع الثروة السمكية فى مصر للنهوض بها تماشيًا مع استرتيجية الدولة 2030.

حضراللقاء الدكتور محمد العربي، مدير وحدة الدعم الفني ومدير مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر، والدكتور أماني أحمد، مدير عام الإدارة العامة للشئون البيطرية، والدكتورة دعاء همام، مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية، والدكتور أحمد رضا من الإدارة العامة للشئون البيطرية، ورنا عادل من الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية.

تناول اللقاء مناقشة عدة مجالات يمكن التعاون فيها مع شركة هايدا، منها تفريخ بعض الأصناف البحرية والاستزراع السمكي بالأقفاص البحرية، خاصة أصناف البحر الأحمر مثل الهاموروالكوبيا وغيرها، كما تطرق الحديث إلى إدارة مخلفات الأسماك وكيفية الاستفادة منها، وتم الإشارة إلى الاستراتيجية الوطنية لصحة الحيوانات المائية التي تم اطلاقها بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO) آواخر العام الماضي، والحاجة إلى تطبيقها لضمان إنتاج منتج سمكي صحي وآمن وإمكانية تحقيق القيمة المضافة وتصنيع وتعبئة الأسماك لفتح أسواق التصدير.

ومن جانبهم، أعرب ممثلي هايدا عن أملهم في التعاون لتطوير سلالة البلطي النيلي وتحسين إنتاجيته بالضوابط والشروط التي يقرها الجهاز والجهات المعنية بالدولة.

تعد مجموعة هايدا الصينية هي مؤسسة متخصصة في إنتاج وبيع الأعلاف والأدوية والزريعة وتطوير طرق الاستزراع السمكي، تأسست عام 1998، ومقرها في الصين، وتعمل في العديد من الأسواق في جنوب شرق آسيا، مثل فيتنام وماليزيا، وهي أحد المؤسسات الرائدة ذات تقنية عالية للزراعة وتربية الحيوانات وتصنيع أعلاف الماشية وتربية الأحياء المائية والتي تولي اهتمامًا كبيرًا بجودة المنتج الغذائي على طول سلسلة الإنتاج لتوفير منتج صحي، وتعمل المجموعة في مجال تطوير الأعلاف لأكثر من ٢٢ عامًا، حتى وصل عدد فروعها حول العالم لأكثر من ٦٥٠ شركة، كما وصل حجم مبيعاتها السنوية من الأعلاف إلى ٢٢ مليون طن/ سنة، من بينها ٦٥٠٠٠٠٠ طنًا من مبيعات أعلاف الأسماك، لتصبح بذلك أكبر شركة أعلاف أسماك على مستوى العالم.

وتعتبرشركة هايدا إيجيبت هي ثاني شركة لإنتاج وبيع أعلاف واسعة النطاق تستثمرها مجموعة هايدا في مصر، حيث تأسست الشركة في سبتمبر 2019 بمحافظة الدقهلية والتي من المخطط أن تعمل بطاقة إنتاجية سنوية قدرها٢٠٠ ألف طن.

وفي نهاية اللقاء، تم دعوة مندوبيالشركة لزيارة المفرخ السمكي ببور سعيد لدراسة إمكانية الاستفادة منه لتفريخ بعض الأصناف البحرية.

جهاز حماية وتنمية البحيرات يبحث اوجة التعاون هايدا

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