الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

انطلاق العرض المسرحي "ثورة الفلاحين" على مسرح شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة

ثورة الفلاحين
ثورة الفلاحين

شهد مسرح شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، افتتاح العرض الأول لمسرحية "ثورة الفلاحين"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة، والمقرر أن تستمر عروضها حتى الأحد المقبل.

 

تدور أحداث المسرحية حول قرية تشتهر بسكانها الطيبين وتمتاز بالأمن والاستقرار، حتى قدوم العمدة الجديد "فرنان"، والذي يستبيح أعراض نساء القرية، ويمارس كل أشكال الرزيلة والبطش بسكانها، حتى يقرروا الانتقام منه في نهاية الأمر.

 

"ثورة الفلاحين" مأخوذ عن النص المسرحي "فونتي أبيخونا" للشاعر والكاتب الإسباني لوبي دي فيجا، دراماتورج حسام العجوز، ديكور محمد غانم، استعراضات خالد قنيده، أشعار مجدي الحمزاوي، موسيقى حسام الشريف، ومن إخراج عبد الرحمن سالم.

 

قام بأداء الأدوار أبطال فرقة غزل المحلة المسرحية، ومن بينهم: هاني يسري، ندى عمرو، فريدة المصري، أحمد فهيم، بسنت عبد الرازق، والعرض يقدم بالمجان، من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وتقام العروض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

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وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة زخما كبيرا في الفعاليات بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان، حيث أطلقت الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما. كما نظمت فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

 

الهيئة العامة لقصور الثقافة 

الهيئة العامة لقصور الثقافة هي إحدى المؤسسات الثقافية المصرية ذات الدور البارز في تقديم الخدمات الثقافية والفنية وقد وجدت في أوائل القرن العشرين قبل وجود وزارة الثقافة، فقد بدأ دورها كفكرة تمثلت في إيجاد مدارس للشعب لتعليم الكبار.

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مسرح شركة مصر للغزل والنسيج مسرحية ثورة الفلاحين الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني المحلة الكبري

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