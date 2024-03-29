فنون الغربية في ليالي رمضان بالمنصورة واحتفاء بمسيرة "طه وادي"

شهد ستاد المنصورة سهرة رمضانية جديدة ضمن البرنامج المركزي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمحافظة الدقهلية احتفالا بالشهر الفضيل، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تضمنت الفعاليات لقاء عن الأديب الراحل الدكتور طه وادي، ضمن برنامج "عطر الأحباب" الذي ينظم بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

تحدث في اللقاء الشاعر محمد عبد الوهاب عن المسيرة الإبداعية لوادي الذي ولد عام 1937 بقرية كفر بدواي بمحافظة الدقهلية.

وخلال اللقاء تناول "عبد الوهاب" السيرة الذاتية للأديب الراحل، ودراسته العلمية حتى حصوله على درجة الدكتوراه عام 1977.

وعن تجربته الإبداعية قال تتلمذ "وادي" علي يد كل الأديبين طه حسين، وشكري عياد، وعمل أستاذا للأدب الحديث بكلية الآداب جامعة القاهرة، وكذلك أستاذا بأكاديمية الفنون، أما عن مؤلفاته فصدر له كتاب بعنوان "الليالي" تناول فيه سيرته الذاتية ودمج خلاله الأحداث السياسية مع الإنسانية، وكانت أول مجموعة قصصية له بعنوان "عمار يا مصر"، بالإضافة إلى المجموعة القصصية "الدموع لا تمسح الأحزان".

وأشار المهندس محمد محمود وادي، ابن شقيق الراحل، أن المحتفى به كان إنسانا صبورا، ودودا، محبا لعمله، وكان أبا حنونا قبل أن يكون شاعرا وأديبا، وأكثر اخوته عطاء، ورحل عن عالمنا مخلدا الكثير من المواقف الانسانية العظيمة، تاركا خلفه إبداعات لا تحصى.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر لهيئة قصور الثقافة لحرصها على تكريم القامات الأدبية والمبدعين في كافة محافظات مصر ولا سيما بمسقط رؤوسهم.

أعقب ذلك لقاء لمناقشة أعمال الشاعرة جيهان النجار، بجانب محاضرة بعنوان "فضل العشر الآواخر من رمضان" تحدث خلالها الشيخ مصطفى السعيد بمديرية الأوقاف، عن كيفية اغتنام شهر رمضان وفضل العبادات وقيام في ليلة القدر.

كما تخلل الفعاليات فقرة ابتهالات قدمها أحمد عبد الدايم، فيما استمرت فعاليات معرض الكتاب الخاص بأحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة.

واختتم اليوم بعروض فنية لفرقة الغربية للفنون الشعبية منها الذكر، سوق النحاسين، الفرح الفلاحي، والتنورة بقيادة الفنان رامي جوهر، بجانب فقرة استعراضية لفريق مواهب قصر ثقافة المنصورة إخراج حازم أحمد.

شهد الفعاليات عمرو فرج رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، الدكتور عاطف خاطر مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، ولفيف من القيادات التنفيذية، والمثقفين.

وتختتم فعاليات الليالي المقامة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الدقهلية، مساء اليوم الجمعة، ضمن البرنامج المكثف لهيئة قصور الثقافة في "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة و 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة، والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما أعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.