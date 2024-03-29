الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

زخم وتنوع في ثاني الليالي الرمضانية بقرية "بني زيد بوق" في أسيوط

ليالي رمضان
ليالي رمضان

شهدت قرية بني زيد بوق بالقوصية مجموعة متنوعة من الفعاليات ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة أسيوط في إطار برامج وزارة الثقافة.

تضمن اليوم الثاني عرضا فنيا لفرقة القوصية للإنشاد الديني، قدمت خلاله باقة من الابتهالات والتواشيح الدينية نالت إعجاب الحضور منها "قمر سيدنا النبي، مرحب شهر الصوم، صلوا على أنوار نبينا، يا حبيبي يا محمد". 

كما شهدت الاحتفالية أمسية شعرية بمشاركة نخبة من الشعراء قدموا خلالها قصائد وطنية وأخرى ذات طابع رمضاني، بجانب فقرة اكتشاف مواهب شابة في مجالات التمثيل، الغناء، الاستعراض المسرحي، الإلقاء وفن كتابة القصة، بحضور كل من الأديب نعيم الأسيوطي عضو اتحاد كتاب مصر، الشاعر أحمد كامل والفنانة سارة عبد الرحيم.

وتواصلت الأنشطة المقدمة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، من خلال فرع ثقافة أسيوط بعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية، ولقاء بعنوان "قادرون باختلاف" قدمت خلاله الدكتورة صفاء محمد - مستشار الصحة النفسية ومدير حماية الطفل بالقوصية، عرضا لجهود الدولة في رعاية ذوي الهمم، والحرص على دمجهم في المجتمع، مشيدة بدور قصور الثقافة في نشر الوعي الثقافي وترسيخ الهوية الوطنية لى النشء والشباب.

هذا وقد توافد الجمهور على معرض الكتاب الذي يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة في مختلف المجالات بأسعار مخفضة للجمهور، واختتمت الاحتفالية التي قدمها الدكتور الشاعر مدثر الخياط، بمجموعة من الورش الفنية منها
تعليم أساسيات الرسم والخط العربي، عمل مشغولات يدوية بالخرز، تصميم لوحات عن مظاهر الاحتفال بالشهر الفضيل، بجانب ورشة الحكي الشعبي والورش الأدبية الخاصة بكتابة الشعر والقصة.

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.

ليالي رمضان الثقافية والفنية عمرو البسيوني الهيئة العامة لقصور الثقافة برامج وزارة الثقافة القوصية للإنشاد الديني

الأكثر قراءة

مقتل جندى إسرائيلى وتسجيل 8 إصابات ميؤوس منها بغزة

عاجل| هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة

قرار ألونسو يحدد مصير ليفربول وبايرن ميونخ فى الميركاتو

الموساد الإسرائيلى يترنح.. تفاصيل خلافات حادة بشأن صفقة تبادل المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

ماجد حبته

حماس فى طهران!

وائل لطفي

فى فيلم «موسى».. نتفليكس تخدع المشاهد

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

صور

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

نجوم الأهلي والزمالك يخطفون الأضواء في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة حقوقية: حكم العدل الدولية "مؤشر واضح" على عدم التزام إسرائيل

صحيفة عبرية: خلافات حادة بين رئيس الموساد وممثل الجيش فى مفاوضات تبادل الأسرى

تراجع حاد فى شعبية نتنياهو لصالح بينى جانتس