الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول القمح

القمح
القمح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القمح مراعاتها:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
 

في الأراضي القديمة 
 

الاهتمام بالري في هذه الفترة تبدأ درجة حرارة الجو في الارتفاع وعليه لابد من موالاه الري وعدم تعطيش النباتات في هذه المرحلة حيث يكون  القمح في طور الاستطالة ثم مرحلة طرد السنابل والري المنتظم المتوالي يؤدى الى التجانس في طرد السنابل فتخرج السنابل من الاغماد في وقت متقارب ثم تبدأ الحبوب في التكون وتعطى النباتات حبوبا ممتلئة مما ينعكس اثره على زيادة المحصول، والتعطيش يؤدى الى عدم تجانس طرد السنابل وضمور الحبوب وعدم امتلائها بصورة جيدة ويكون الري على الحامي وعدم منع الري في تلك الفترة مع مراعاة عدم الري أثناء هبوب الرياح وتقريب فترات الري في حالة ارتفاع درجة الحرارة.


المرور الدوري على حقول المزارعين لمتابعة القمح والاطمئنان على عدم إصابته بالصدأ الأصفر وعدم انتشار البقع المصابة أن وجدت والقضاء عليه ويظهر على شكل بثرات صفراء مرتبة في صفوف طولية متوازية بطول الورقة وعند مسح الأوراق بالأصابع تظهر بودرة صفراء. ثانيا الصدأ البرتقالي الذي يظهر أعراضه في اواخر فبراير وخلال شهر مارس على هيئة بثرات مبعثر لونها بنى فاتح مستديرة وعند مسح الأوراق بالأصابع تظهر بودرة لونها برتقالي وعند اكتشاف المرض يجب الرش فورًا بالمبيدات الموصي بها مع معرفة أن الأصداء التي تصيب القمح لا تصيب غيره من المحاصيل الأخرى أو الحشائش والتي تصيب المحاصيل الأخرى أو الحشائش لا تصيب القمح. مع الالتزام بكل الاحتياجات اللازمة لإجراء عملية المكافحة الكيماوية:


في الأراضي الجديدة

الاهتمام بالري في هذه الفترة تبدأ درجة حرارة الجو في الارتفاع والأراضي الجديدة المستصلحة حديثا لا تحتفظ تربتها بالمياه لفترات طويلة ويتعرض القمح المنزرع بها لنقص المياه. 

وعليه لابد من موالاه الري وعدم تعطيش النباتات في هذه المرحلة حيث يكون  القمح في طور الاستطالة ثم مرحلة طرد السنابل والري المنتظم المتوالي يؤدى الى التجانس في طرد السنابل فتخرج السنابل من الاغماد في وقت متقارب ثم تبدأ الحبوب في التكون وتعطى النباتات حبوبا ممتلئة مما ينعكس أثره على زيادة المحصول، والتعطيش يؤدى الى عدم تجانس طرد السنابل وضمور الحبوب وعدم امتلائها بصورة جيدة ويكون الري على الحامي وعدم منع الري في تلك الفترة مع مراعاة عدم الري أثناء هبوب الرياح وتقريب فترات الري في حالة ارتفاع درجة الحرارة.


-المرور الدوري على حقول المزارعين لمتابعة القمح والاطمئنان على عدم أصابته بالصدأ الأصفر وعدم انتشار البقع المصابة أن وجدت والقضاء عليه ويظهر على شكل بثرات صفراء مرتبة في صفوف طولية متوازية بطول الورقة وعند مسح الأوراق بالأصابع تظهر بودرة صفراء.


ثانيًا الصدأ البرتقالي الذي يظهر أعراضه في اواخر فبراير وخلال شهر مارس على هيئة بثرات مبعثر لونها بنى فاتح مستديرة وعند مسح الأوراق بالأصابع تظهر بودرة لونها برتقالي وعند اكتشاف المرض يجب الرش فورا بالمبيدات الموصي بها مع معرفة أن الأصداء التي تصيب القمح لا تصيب غيره من المحاصيل الأخرى أو الحشائش والتي تصيب المحاصيل الأخرى أو الحشائش لا تصيب القمح. مع الالتزام بكل الاحتياجات اللازمة لإجراء عملية المكافحة الكيماوية:


وبمجرد ظهور الإصابة بالصدأ الأصفر يجب سرعة الرش بأحد المبيدات الآتية: 
سومي ايت 5% مستحلب بمعدل 35%/100سم لتر ماء حسب عمر النبات والفدان يحتاج من 300-400 لتر ماء.
بانش 40% مستحلب بمعدل 19 سم3/100 لتر ماء للفدان ويحتاج الفدان من 300-400 لتر ماء. 

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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