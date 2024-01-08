مدير الزراعة يتفقد المحاصيل الشتوية لحقول القمح والبنجر بأسيوط

قام الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط – بجولة ميدانية على حقول المحاصيل الشتوية زراعات القمح والفول البلدي وبنجر السكر بقرية بني رزاح بمركز أبنوب.

وقال “عليوة” خلال تفقده الزراعات بالمحافظ إن حالة المحاصيل جيدة ومبشرة وخالية من أي إصابات بأي أمراض أو آفات، في ضوء المتابعة المستمرة من مختلف إدارات مديرية الزراعة لمختلف المحاصيل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بزراعة المساحات المستهدفة وتحقيق أعلى إنتاجية.

وأوصى وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، المزارعين على هامش الجولة الميدانية على المحاصيل الشتوية بضرورة إتباع التوصيات الفنية الصادرة عن وزارة الزراعة، حيث تم توعيتهم بضرورة زراعة الأصناف الجديدة من البذور والتقاوي عالية الجودة والإنتاجية. وشدد “عليوة” على أهمية استخدام أساليب الممارسات الزراعية الحديثة باستخدام الميكنه الحديثة من الزراعة وحتي الحصاد، مؤكدا أن المديرية وكافة العاملين بالقطاع الزراعي بأسيوط خاصة جهاز الإرشاد والمكافحة يقدمون كافة الإرشادات والتوصيات الفنية الواردة من وزارة الزراعة للمزارعين.

وكشف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن إجمالي المساحة المنزرعة على مستوى المحافظة بعدد من المحاصيل حتى الآن هي كالآتي: زراعات القمح 170480 فدانا، وزراعات الفول البلدي 5776 فدانا، وكذلك زراعات بنجر السكر 11332 فدانا.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القمح مراعاتها، خلال شهر يناير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

في الأراضي الجديدة

بالنسبة للأراضي الجيرية الاهتمام بالري وان يكون على فترات متقاربة مع إضافة جرعة السماد الاخيرة في زراعات الميعاد المناسب مع مراعاة عدم الري أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات.

أما في الأراضي الرملية التي تروى بالرش يراعى الري على فترات متقاربة كل أسبوع مع إضافة جرعة السماد الموصي بها مع الري والانتهاء من إضافة السماد حتى قبل طرد السنابل.