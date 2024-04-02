اعترافات قاتل طفل المنتزه: "وثقتها بالحبال ورميتها في الترعة"

وقف قاتل طفل في الإسكندرية أمام جهات التحقيق المختصة، وأقر بارتكابه الجريمة، مشيرا إلى أنه كان يخطط لسرقة دراجة نارية خاصة بالمجني عليه، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشف المتهم أنه استدرج المجني عليه وأوهمه أن لديه بعض الأعمال ويحتاج لمساعدته في إنجازها، بمنطقة المنتزه في الإسكندرية.

وأضاف المتهم أنه عقب الوصول إلى مكان ارتكاب الجريمة، قام بتوثيق المجني عليه مستغلا ضعف بنيانه قائلا له أنه يمزح معه ثم وضعه على الدراجة النارية.

وكشف المتهم أنه عقب ذلك قام بوضع المجني عليه فوق الدراجة النارية وتوجه لنطاق محافظة البحيرة وقام بإلقاء المجني عليه في إحدى الترع بمكان العثور عليه، ثم استولى على الدراجة النارية وفر هاربًا.

ونجحت أجهزة الأمن في العثور على جثمات طفل في كفر الدوار، وعلى الفور توصلت التحريات إلى وجود شبهة جنائية، وتبين من التحريات إلى قتله على يد أحد الأشخاص عن طريق إلقاءه في مكان العثور عليه.

وعقب إصدار إذن من النيابة ألقي القبض على المتهم في منطقة المنتزه، وتم اتخاذ اللازم ضده.