تعرف على عقوبة وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة

كشفت لائحة قانون المرور عن وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررةن يعد أحد المخالفات المرورية.

وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة وتحديدا ليلا قد يسبب حوادث مرورية نزرا لعد الكشف عن السيارة في الظلام، لأنه ربما قد يؤدي للإصطدام بها من الخلف.

وقد حدد قانون المرور العقوبة المقررة وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة، وهي أن يعاقب مركبها بالغرامة التالية وهي، الغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائتى جنيه.