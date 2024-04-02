الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: واشنطن ستضغط على إسرائيل لبذل الجهود لحماية موظفي الإغاثة

موظفي الإغاثة
موظفي الإغاثة

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستضغط على إسرائيل لبذل مزيد من الجهود لحماية موظفي الإغاثة.

وقال البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "نتوقع من إسرائيل إجراء تحقيق أوسع نطاقا ومساءلة مناسبة في حادثة مقتل عمال الإغاثة".

وأضاف أن أحد العاملين لدى "وورلد سنترال كيتشن" الذين قتلوا في الضربة كان مواطنا أمريكيا مزدوج الجنسية.

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 ضربت عمال الإغاثة بشكل مقصود

 

وأشار الى أن "السخط الناجم" عن حادثة الضربة، التي استهدفت عمال الاغاثة يمكن وصفها بأنها إدانة، لافتا إلى أنه لا دليل على أن إسرائيل ضربت عمال الإغاثة بشكل مقصود.

وكانت منظمة الإغاثة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي)، قد أعلنت - في بيان - أن سبعة أشخاص من موظفيها لقوا حتفهم في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة أمس.

وقالت المنظمة إن القتلى السبعة هم: من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة، والأراضي الفلسطينية، من بينهم مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية.

البيت الأبيض موظفي الإغاثة إسرائيل الولايات المتحدة وورلد سنترال كيتشن المطبخ المركزي العالمي

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