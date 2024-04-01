الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: مسؤولون من أمريكا وإسرائيل يعقدون اجتماعًا افتراضيًا حول رفح

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

أكد البيت الأبيض أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين كبار يجتمعون افتراضيًا اليوم حيث تعمل إدارة بايدن على إقناع الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن فكرة التوغل العسكري في رفح الفلسطينية.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين اليوم الاثنين: "لقد كنا واضحين للغاية بشأن مخاوفنا بشأن العملية العسكرية في رفح"، مضيفة أنه ستكون هناك قراءة للاجتماع، إذا كانوا ينوون المضي قدمًا في عملية عسكرية، فيجب أن نجري هذه المحادثة، وعلينا أن نفهم كيف سيتحركون للأمام".

وأضافت أن المسؤولين سيناقشون أيضا "السبل البديلة لملاحقة حماس"، قائلة "أعتقد أنه من المهم أن يحدث ذلك بالسرعة التي حدث بها حتى لو كان افتراضيًا، وسيكون لدينا بالتأكيد المزيد لنشاركه."

نتنياهو يلغي زيارة وفد اسرائيلي الى واشنطن 

txt

الرئيس السيسي في عمان.. مباحثات لقيادة الجهود العربية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

ويأتي ذلك بعد أن ألغت الحكومة الإسرائيلية اجتماعًا كان مقررًا مسبقًا بعد رفض الولايات المتحدة عرقلة قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

في غضون ذلك،  من المتوقع أن يستضيف الرئيس جو بايدن حفل إفطار مصغر بشكل كبير في البيت الأبيض يوم الثلاثاء للاحتفال بشهر رمضان، حسبما قالت ثلاثة مصادر مطلعة على الخطط لشبكة CNN.

 وقالت المصادر إن العديد من الأشخاص الذين تمت دعوتهم لتناول العشاء رفضوا، بسبب الإحباط من دعم الإدارة لإسرائيل مع استمرار الأزمة الإنسانية في غزة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة إن نائبة الرئيس كامالا هاريس، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وكبار مساعدي البيت الأبيض، وأقل من عشرة ضيوف مدعوين من المتوقع أن يحضروا التجمع الصغير. ويأمل المسؤولون أن يوفر العشاء فرصة للضيوف للتحدث مباشرة مع الرئيس ومشاركة مخاوفهم بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة.

إسرائيل بايدن الحكومة الاسرائيلية البيت الأبيض إدارة بايدن

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

ميار الببلاوى لـ"العرافة: "اطلقت 11 مرة من زوجى الحالى"

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين إثر حادث مروري بـ6 أكتوبر

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

المسلسل الإسرائيلى الذى تخفيه نتفليكس: "لا نريد انتقادات بسبب الحرب"

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد