البيت الأبيض: مسؤولون من أمريكا وإسرائيل يعقدون اجتماعًا افتراضيًا حول رفح

أكد البيت الأبيض أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين كبار يجتمعون افتراضيًا اليوم حيث تعمل إدارة بايدن على إقناع الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن فكرة التوغل العسكري في رفح الفلسطينية.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين اليوم الاثنين: "لقد كنا واضحين للغاية بشأن مخاوفنا بشأن العملية العسكرية في رفح"، مضيفة أنه ستكون هناك قراءة للاجتماع، إذا كانوا ينوون المضي قدمًا في عملية عسكرية، فيجب أن نجري هذه المحادثة، وعلينا أن نفهم كيف سيتحركون للأمام".

وأضافت أن المسؤولين سيناقشون أيضا "السبل البديلة لملاحقة حماس"، قائلة "أعتقد أنه من المهم أن يحدث ذلك بالسرعة التي حدث بها حتى لو كان افتراضيًا، وسيكون لدينا بالتأكيد المزيد لنشاركه."

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ويأتي ذلك بعد أن ألغت الحكومة الإسرائيلية اجتماعًا كان مقررًا مسبقًا بعد رفض الولايات المتحدة عرقلة قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يستضيف الرئيس جو بايدن حفل إفطار مصغر بشكل كبير في البيت الأبيض يوم الثلاثاء للاحتفال بشهر رمضان، حسبما قالت ثلاثة مصادر مطلعة على الخطط لشبكة CNN.

وقالت المصادر إن العديد من الأشخاص الذين تمت دعوتهم لتناول العشاء رفضوا، بسبب الإحباط من دعم الإدارة لإسرائيل مع استمرار الأزمة الإنسانية في غزة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة إن نائبة الرئيس كامالا هاريس، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وكبار مساعدي البيت الأبيض، وأقل من عشرة ضيوف مدعوين من المتوقع أن يحضروا التجمع الصغير. ويأمل المسؤولون أن يوفر العشاء فرصة للضيوف للتحدث مباشرة مع الرئيس ومشاركة مخاوفهم بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة.