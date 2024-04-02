الأربعاء 03 أبريل 2024
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عالم

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تدين الإطلاق الصاروخى لكوريا الشمالية

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي

أدان كبار المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، اليوم الثلاثاء، إطلاق كوريا الشمالية الأخير لصاروخ باليستي.
وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن المدير العام للشئون النووية لكوريا الشمالية في الوزارة "لي جون-إيل" ناقش الاستفزاز الأخير لكوريا الشمالية مع نظيريه الأمريكي "جونج باك" والياباني "هاماموتو يوكيا"، حيث اعتبر المبعوثون الإطلاق استفزازًا صريحًا يهدد السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، وانتهاكًا للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

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واتفق المبعوثون على الحاجة إلى تعزيز التنسيق الثلاثي لقيادة المجتمع الدولي في اتخاذ رد موحد ضد كوريا الشمالية.
وفي وقت سابق اليوم، أطلقت كوريا الشمالية ما يبدو أنه صاروخ باليستي متوسط المدى في البحر الشرقي، وفقًا للجيش الكوري الجنوبي.

 

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وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول إنها رصدت صاروخًا يفترض أنه متوسط المدى أطلق من منطقة بيونج يانج، وطار الصاروخ لمسافة حوالي 600 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر الشرقي.

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