الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا اتجاه بحر اليابان

صاروخ بالستي
صاروخ بالستي

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا باتجاه بحر اليابان الذي يسمى أيضًا بحر الشرق، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" عن وكالة "يونهاب" للأنباء في كوريا الجنوبية الثلاثاء.

ونقلت عن "يونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة في سيول قولها "إنها تحلل مدى الصاروخ الكوري الشمالي وقدرات أخرى".

تأتي هذه التجربة الصاروخية الجديدة بعد أقل من أسبوعين من إعلان وسائل الإعلام الرسمية في "بيونج يانج" أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون أشرف على اختبار ناجح لمحرك يعمل بالوقود الصلب لـ"صاروخ متوسط المدى فرط صوتي من نوع جديد".

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عاجل.. احتدام المعارك وغارات جوية مكثفة للجيش فى الفاشر.. آخر التطورات (خاص)

حقيقة وفاة محامية داخل قسم شرطة ملوى بالمنيا

مجلس المحافظين يتقدم باستقالته لرئيس الجمهورية قبل ساعات من حلف اليمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

احتفالات الحياة بالفوز بدورة المتحدة الرمضانية

نهائى دورى المتحدة.. عمرو الفقى يسلم الكأس للحياة

خشوع وبكاء.. صلاة التروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

"أكبرعملية اغتيال منذ سليمانى": من هو المسئول الإيرانى الذى قُتل فى دمشق؟

المسلسل الإسرائيلى الذى تخفيه نتفليكس: "لا نريد انتقادات بسبب الحرب"

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"