كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا اتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا باتجاه بحر اليابان الذي يسمى أيضًا بحر الشرق، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" عن وكالة "يونهاب" للأنباء في كوريا الجنوبية الثلاثاء.

ونقلت عن "يونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة في سيول قولها "إنها تحلل مدى الصاروخ الكوري الشمالي وقدرات أخرى".

تأتي هذه التجربة الصاروخية الجديدة بعد أقل من أسبوعين من إعلان وسائل الإعلام الرسمية في "بيونج يانج" أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون أشرف على اختبار ناجح لمحرك يعمل بالوقود الصلب لـ"صاروخ متوسط المدى فرط صوتي من نوع جديد".