بدون سابق إنذار الحلقة 8.. هل سيكشف مروان سر ليلى ووالدته نيڤين؟

ينتظر العديد من المواطنين في مصر والوطن العربي عرض الحلقة الجديدة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني في النصف الثاني من شهر رمضان على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

مسلسل بدون سابق انذار تفاصيل احداث الحلقة 7

وضمن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، هو وصول نيڤين والدة مروان والتي تقوم بدورها الفنانة نهال عنبر لإحدى الممرضات بمستشفى المنارة وأخبرت ليلى وقررا الاثنين أن يذهبوا لمقابلتها دون أخبار مروان والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين، وفي الوقت نفسه يبحث مروان وعماد عن الممرضات، فهل سيكتشف مروان سر والدته وليلى مع استمرار البحث.

مسلسل بدون سابق انذار موعد عرض الحلقة 8

تعرض الحلقة الثامنة من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

تعرض الحلقة الثامنة مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

وكانت قد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن اﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.