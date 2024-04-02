وكالات الأنباء والصحف العربية تبرز أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية لولاية جديدة

أبرزت الصحف ووكالات الأنباء العربية، اليوم الثلاثاء، أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فتحت عنوان "الرئيس المصري يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسة جديدة" أشارت وكالة الأنباء السعودية واس، إلى أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مسلطة الضوء على كلمة الرئيس السيسي عقب أداء اليمين والتي أعرب خلالها عن تقديره للشعب المصري على تجديد الثقة به، مجددا العهد على استكمال مسيرة البناء وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في كافة المجالات.

من جانبها أبرزت صحيفة الشرق الأوسط السعودية- تحت عنوان "السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة أمام مجلس النواب المصري"- أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتحت عنوان "السيسي: التحديات المحيطة بمصر غير مسبوقة والشعب صاحب الفضل في مواجهتها"، نوهت صحيفة (عكاظ) السعودية بالرسائل المهمة التي تضمنتها كلمة الرئيس السيسي خلال فعاليات أدائه اليمين الدستورية لفترة ولاية رئاسية جديدة تمتد حتى أبريل 2030، حيث أكد خلالها تطلعات الدولة المصرية خلال سنوات الولاية الجديدة، مشيرا إلى أن التحديات المحيطة بمصر غير مسبوقة في التاريخ الحديث، وأن الشعب المصري هو صاحب الفضل في مواجهة التحديات، منوها بأنه منذ اليوم الأول أقسم أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها وتحقيق التنمية والتقدم هو الخيار الأول وفق أي اعتبار.



بدورها، أشارت صحيفة "الرياض" السعودية، تحت عنوان "الرئيس المصري يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسة جديدة"، إلى أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب، وتعبيره عن تقديره للشعب المصري على تجديد الثقة به، مجددا العهد على استكمال مسيرة البناء وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في كافة المجالات.



من جهتها، وتحت عنوان "الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة"، أبرزت وكالة أنباء البحرين (بنا) أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية رئيسًا لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب، مشيرة إلى كلمة الرئيس السيسي، والتي جدد العهد خلالها على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في كافة المجالات، متسلحين في ذلك بعبق التاريخ الذي لانظير له بعزيمة أشد رسوخًا من الجبال.

الأيام البحرينية



تحت عنوان "السيسي يؤدي اليمين لولاية جديدة: محاطون بالأزمات"، نقلت صحيفة "الأيام" البحرينية عن الرئيس السيسي تعهده باستكمال مسيرة بناء الوطن، وتأكيده أن مصر محاطة بالأزمات، وتعهده بأن يظل مخلصا في عمله ولا ترى عينه سوى مصالح الشعب المصري والوطن.



وبدورها، أبرزت صحيفة "الوطن" البحرينية تأكيد الرئيس السيسي أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون لحماية الأمن القومي المصري والعمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه.



وأشارت الصحيفة تحت عنوان "السيسي يؤدي اليمين الدستورية ويبدأ ولاية رئاسية ثالثة في مصر"، إلى أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكشفه عن ملامح ما وصفه "بالعمل الوطني" خلال المرحلة المقبلة في كلمته بعد أداء اليمين الدستورية.



من جانبها.. وتحت عنوان "الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة" سلطت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ الضوء على أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة بمجلس النواب في العاصمة الإدارية، مشيرة إلى كلمته التي أعرب خلالها عن تقديره للشعب المصري على تجديد الثقة به رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، وتجديده العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن.



وأشارت صحيفة "الخليج" الإماراتية، تحت عنوان "السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثالثة"، إلى مراسم أداء اليمين الدستورية الرئيس السيسي لبدء فترة رئاسية ثالثة عقب فوزه في انتخابات 2024، بعد حصوله على أعلى عدد من أصوات الناخبين بنسبة 89.6%، منوهة ببدء المراسم بعزف السلام الوطني المصري وإطلاق المدفعية 21 طلقة تحية للرئيس السيسي، ليدخل بعدها إلى مقر قاعة مجلس النواب، ثم بدأت المراسم بمشاركة كبار رجال الدولة وفي مقدمتهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس.



وأبرزت صحيفتا "الإمارات اليوم" و"البيان" في الإمارات، أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، لولاية جديدة مدتها ست سنوات.



أشارت وكالة الأنباء العراقية، تحت عنوان "السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة"، إلى أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب المصري، منوهة بأن اليمين جاء كالتالي "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".



من جانبها وتحت عنوان "السيسي يؤدي اليمني الدستورية لولاية جديدة أمام مجلس النواب المصري"

أبرزت الوكالة اللبنانية للإعلام أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية جديدة مدتها ست سنوات تبدأ الأربعاء، وذلك عقب افتتاح رئيس البرلمان جلسة المجلس والتي تلا خلالها قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز السيسي في السباق الرئاسي الماضي، وأعقبه أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية لولاية حكمه الثالثة في مصر أمام الحاضرين في المقر الجديد لمجلس النواب في العاصمة الإدارية.



وبعنوان "الرئيس المصري يؤكد أولوية حماية أمن بلاده القومي بمحيط إقليمي ودولي مضطرب"، أبرزت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تأكيد الرئيس السيسي، خلال كلمته عقب أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، أولوية حماية وصون أمن بلاده القومي "في محيط إقليمي ودولي مضطرب"، وتشديده على أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف "في عالم جديد تتشكل مالمحه" وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية.



وتحت عنوان "السيسي: أمن مصر وسلامة شعبها هو خياري الأول"، أبرزت صحيفة "القبس" الكويتية تأكيد الرئيس السيسي، خلال تأديته اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة أمام مجلس النواب، على أن أمن مصر وسلامة شعبها هو خياره الأول، وأنه سيواصل مسيرة بناء دولة حديثة وديمقراطية، مشيرا إلى أن تماسك الوحدة الوطنية هو الضمانة الأولى للعبور بمصر نحو المكانة التي تستحقها.



ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله: "السنوات القليلة الماضية أثبتت أن طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود وأن تصاريف القدر ما بين محاولات الشر الإرهابي في الداخل والأزمات العالمية المفاجئة بالخارج والحروب الدولية والإقليمية من حولنا تفرض علينا مواجهة تحديات ربما لم تجتمع بهذا الحجم والحدة عبر تاريخ مصر الحديث".



وتحت عنوان "السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمصر لفترة ثالثة"، نوهت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة ثالثة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بدورها، أبرزت صحيفة "الرأي" الأردنية، تحت عنوان "السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمصر لفترة ثالثة"، أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لفترة ثالثة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن الرئيس السيسي تعهده باستكمال مسيرة البناء وتحقيق التطلعات في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في مختلف المجالات، وذلك خلال كلمته عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لفترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات.



وبعنوان "الرئيس السيسي يبدأ فترة ولاية ثالثة لـ(الجمهورية الجديدة)"، أبرزت وكالة الأنباء الليبية (وال) أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة ولاية ثالثة بعد فوزه الكاسح في الانتخابات التي أجريت في شهر ديسمبر الماضي.



وتحت عنوان "الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة" أبرزت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء أداء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة.. مشيرة إلى أن الرئيس السيسي فاز فى انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة.

وتحت عنوان "الرئيس المصري يؤدي اليمين لولاية جديدة"، أبرزت صحيفة "الوطن" العمانية أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية ليبدأ ولاية جديدة في مصر مدَّتها ستة أعوام.

وبعنوان "السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة" أبرزت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" في نسختها العربية أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة مدتها ست سنوات، حيث تلا خلال جلسة لمجلس النواب عقدها بمقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة اليمين الدستورية قائلًا "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".