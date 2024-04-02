الثلاثاء 02 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

جامعة بنها الأهلية تهنئ الرئيس السيسي بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قدم مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، والدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس الجامعة، وقيادات الجامعة الأكاديمية، والإدارية، والطلاب، بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام البرلمان المصري لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار.

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وقدم الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلى الشعب المصري العظيم بمناسبة أداء الرئيس لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة مؤكدًا أن مصر بدأت في عهد "السيسي" مسيرة إنجازات وبناء للعديد من المشروعات القومية الكبرى مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى حكم مصر فى فترة صعبة لكنه استطاع على مدار عشر سنوات أن يصل بمصر إلى بر الأمان.

واستكمل "السعيد" أن الإنجازات التي نجح الرئيس السيسي في تحقيقها على مدار السنوات الماضية هي ما دفعت الشعب المصري للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية والوقوف خلف القيادة السياسية للسعي لاستكمال خطط التنمية والبناء متمنيًا للرئيس عبدالفتاح السيسي التوفيق والسداد في السنوات القادمة لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تحقق آمال وتطلعات الوطن والمواطنين.

وأكدت الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء أن أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة هي بداية لمسيرة جديدة من العمل والبناء والعمران وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف ربوع الدولة المصرية.

وأشارت "شعراوي" إلى أن الرئيس السيسي نجح على مدار السنوات الماضية في بناء الدولة المصرية وتشييد العديد من المشروعات القومية الكبرى التي حققت طفرة حقيقية غير مسبوقة على أرض مصر.

من جانبه أكد الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، أن الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في ممارسة الديمقراطية عندما توجهوا إلى اللجان الانتخابية للتأكيد على رغبتهم في المشاركة بالانتخابات واختيار رئيس مصر وقائدها خلال السنوات القادمة.

وأضاف "سوسة" أن هذه الفترة الرئاسية الجديدة سوف يجني خلالها الشعب المصري ثمار المشروعات التي تم تشييدها في مصر بجانب كونها بداية لإنجازات جديدة يقود خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي بلادنا نحو المزيد من التقدم وتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين.

إنجازات مستشفيات جامعة بنها القائم بأعمال رئيس جامعة بنها المرشحين لرئاسة جامعة بنها تشكيل مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية احتفالات جامعة بنها بانتصارات أكتوبر

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