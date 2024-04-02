الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد منحهم راحة إضافية.. انتظام لاعبى الأهلى الدوليين فى التدريبات اليوم

مران الأهلي
مران الأهلي

يعود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الدوليون إلى التدريبات الجماعية في المران المسائي اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، قد قرر منح لاعبى الفريق الأحمر الدوليين راحة إضافية من مران الأمس بعد منح الفريق راحة 48 ساعة من التدريبات الجماعية عقب العودة من تنزانيا.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس الإثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا.

وعاد المارد الأحمر لاستئناف تدريباته الجماعية بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة يومين عقب مباراة الذهاب التي أقيمت مساء الجمعة الماضي في العاصمة ‏التنزانية دارالسلام.‏

كولر يجتمع مع الجهاز المعاون لترتيب مباراة الإياب أمام سيمبا

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع الطاقم المعاون لترتيب الاستعدادات الخاصة بالتحضير لمباراة العودة التي من المقرر أن تجمع ‏الفريقين على استاد القاهرة الدولي مساء الجمعة المقبل.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبات بدنية متنوعة قبل أن ينتقل اللاعبون لتنفيذ الفقرات الخططية المتعلقة بالاستعداد للمواجهة المرتقبة، بينما ‏أدى حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون.‏

كان الفريق الأول بنادي الأهلي قد حقق الفوز على سيمبا بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في لقاء الذهاب على ملعب بنجامين مكابا بدارالسلام.

كولر مران الأهلي سيمبا التنزاني منتخب مصر مروان عطية

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