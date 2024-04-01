مران الأهلى.. الفريق يستأنف استعداداته لسيمبا.. وديانج يبدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل
استأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وعاد الفريق لاستئناف تدريباته، بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الذهاب التي أقيمت مساء الجمعة في العاصمة التنزانية دار السلام.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع الطاقم المعاون، لترتيب الاستعدادات الخاصة بالتحضير لمباراة العودة التي من المقرر أن تجمع الفريقين على استاد القاهرة مساء الجمعة القادم.
وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن ينتقل اللاعبون لتنفيذ الفقرات الخططية المتعلقة بالاستعداد للمواجهة المرتقبة، بينما أدى حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون.
من جانب آخر، بدأ أليون ديانج مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني الذي يؤديه، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة.
وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن ديانج يسير بشكل منتظم في تنفيذ فقرات برنامج التأهيل، ويخضع لفحوصات طبية مستمرة لتجهيزه بالشكل المناسب.
وأدى اللاعب فقرات جري حول الملعب، ضمن برنامج العلاج الذي يخضع له عقب جراحة ناجحة أجراها في النمسا لاستئصال جزء من غضروف الركبة.
كان الفريق قد حقق الفوز على سيمبا بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في لقاء الذهاب على ملعب بنجامين مكابا.