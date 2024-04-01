الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيبو يحسم مصير حارس الأهلي من الرحيل

حمزة علاء
حمزة علاء

عقد خالد بيبو، مدير الكرة بـ الأهلي، جلسة مع حمزة علاء حارس مرمي الفريق الأول بعد تلقيه عدة اتصالات من شركات تسويق بشأن رحيله إلي الدوري البلجيكي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر مسؤول أن بيبو طلب من الحارس عدم الإلتفات إلي الوكلاء والتركيز في الملعب حتي لايفقد مكانه في ظل وجود أكثر من حارس مرمي في الفريق وأن الفرصة قد تأتي له في أقرب وقت وعليه التركيز وعدم الإنشغال بأي كلام عن الرحيل 

أضاف المصدر أن الحارس استفسر من خالد بيبو عن وصول عرض لاستعارته أو شرائه من نادي رويال سانت جليواز البلجيكي لضمه بداية من الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلي مدير الكرة أكد لحمزة علاء لم يصل النادي أي عروض أو حتي اتصالات بشأن وجود عرض خارجي بشأنه ضمه وفي حالة وصول العرض سيتم دراسته.

كولر يكلف الجهاز المعاون بتقرير عن مشاركة اللاعبين أمام سيمبا 

من جانبه يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 48 ساعة عقب الفوز علي سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

ويخضع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة إلي تدريبات استشفائية لعلاج الإجهاد البدني والذهني بينما يخوض باقي المجموعة تدريبات قوية لتحديد خطة الفريق في لقاء العودة أمام بطل تنزانيا يوم 5 أبريل القادم علي استاد القاهرة الدولي 

وكلف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول الجهاز المعاون له بتجهيز تقرير شامل عن مشاركة كل لاعبي الفريق في لقاء الذهاب لتحديد الأخطاء الفردية التي وقعوا فيها من أجل علاجها في مباراة الإياب.

وطلب كولر من اللاعبين قبل منح الراحة السلبية بضرورة غلق ملف مباراة الذهاب ونسيان نتيجة الذهاب لأنها نتيجة خادعة لو اصابنا الغرور سيكون مصيرنا الخروج علي ملعبنا ووسط جماهيرنا وسيكون أمر صعب للغاية 

وحذرالمدير الفني اللاعبين من الاستهتار في لقاء الإياب والتعامل معها علي أنها مباراة مصيرية للفريق وعنق الزجاجة للصعود إلي الدور قبل النهائي في البطولة التي يحمل الفريق لقبها.

كولر خالد بيبو حمزة علاء الميركاتو الصيفي 2024 الدوري البلجيكي الممتاز

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