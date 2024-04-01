الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلي يحسم موقفه من إقامة مباراتي القمة في السعودية

الخطيب
الخطيب

قرر مجلس إدارة النادي الأهلى عقب اجتماعه الذي جرى ظهر اليوم إرسال خطاب إلى رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم بخصوص إقامة مباراتي القمة بالسعودية.

وجاء نص الخطاب كالتالي: "بالإشارة إلى خطابكم الوارد إلينا بخصوص إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري بالمملكة العربية السعودية، فإن النادي الأهلي ليس منوطًا بتحديد المواعيد والملاعب التي تقام عليها المباريات؛ وهذا أمر يخص رابطة الأندية المحترفة بصفتها القائمة على تنظيم المسابقات وإدارتها بالشكل الذي يتفق مع مصلحة الكرة المصرية، وطالما ما ترونه في هذا الشأن يخدم الصالح العام؛ فإن النادي الأهلي لا يمانع في ذلك.

 مع تأكيدنا على ضرورة توفير وقت كاف لاستعدادات فريقنا قبل خوض أي مباراة إفريقية قادمة؛ أما بالنسبة للأمور التنظيمية المترتبة على إقامة المباراتين، فإن النادي الأهلي يقوم بدراستها لمخاطبتكم بها لاحقًا".

مجلس ادار الاهلى اقامة مباراة القمة بالسعودية الاهلى الزمالك محمود الخطيب

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