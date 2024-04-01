مران الأهلى.. "الشناوى" يعود من ألمانيا وأشعة جديدة لـ ياسر إبراهيم
عاد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، بعد أن خاض مرحلة من العلاج الطبيعي في ألمانيا بسبب إصابته في الكتف.
وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الشناوي سوف يواصل برنامج التأهيل بداية من الغد، بعد الاطمئنان على سير البرنامج الذي يؤديه بالتنسيق مع الخبير الذي أجرى له جراحة الكتف في وقت سابق.
وأوضح أن حالة الشناوي مطمئنة للغاية، ويتقدم بشكل مستمر في تنفيذ مراحل العلاج، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.
كان "الشناوي" قد خضع لجراحة في الكتف بألمانيا، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.
وواصل ياسر إبراهيم تدريبات الجري حول الملعب، على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم.
وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن ياسر إبراهيم سوف يجري أشعة جديدة، خلال الساعات المقبلة، لمتابعة تقدمه في برنامج العلاج الطبيعي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.
وأشار إلى أن اللاعب قريب من بدء المرحلة الأخيرة في برنامج العلاج قبل العودة بشكل تدريجي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.