معرض الأورمان للملابس ينشر الفرحة في "قطور" بالغربية

نجحت جمعية الأورمان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، في تنظيم معرض جديد استهدف توزيع ملابس ذى مدرسي جديد مجانا لدعم طلاب 350 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية، بقرى( نشيل وعزبة باز وعزب مدكور وعزبة الإبياري مركز قطور).

الغربية نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، "إننا في الغربية، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى"، معربًا عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، موجهًا تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنًا جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا لتطوير وإعادة إعمار القرى.

وفى هذا السياق، عبر الكثير من أهالي القرى المستفيدة بالغربيةعن فرحتهم الغامرة لتوزيع الملابس الجديدة عليهم تزامنا مع شهر رمضان المعظم.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المعرض شهد فرحة عارمة من الأهالى، حيث تم اصطحاب الأسر بأطفالهم ليختاروا كل ما يحتاجونه من ملابس جديدة وأحذية مناسبة لهم، مؤكدًا على ان الهدف من تنظيم المعرض تخفيف العبء عن الأسر، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددأ على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم معارض الملابس تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.