بحث مستمر عن جثة طفلة غرقت فى "بحر أبوعلى" بالغربية

تواصل قوات الإنقاذ النهري بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، البحث عن طفلة صغيرة، لم تتعدَ 7 سنوات، غرقت في بحر أبوعلي أمام مجمع المحاكم.

كان اللواء خالد عبدالفتاح، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بغرق الطفلة "لانا.ا- 7 سنوات" مقيمة بمنطقة الزراعة بمدينة المحلة الكبرى، وعلى الفور أمر قوات الإنقاذ النهري بسرعة البحث عنها، والتى تقوم بتمشيط المنطقة من الفجر حتى الآن، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.

القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات

وفى سياق آخر، تمكنت مباحث قسم أول طنطا من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات أثناء قيادتهم الدراجات النارية وبحوزتهم عدد كبير من أجهزة المحمول والحقائب الحريمي.

كان اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد محمد عاصم، مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الكفراوى، رئيس مباحث قسم أول طنطا، من ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين، تخصصا فى سرقة حقائب السيدات عن طريق الخطف بواسطة دراجة نارية، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما 15 حقيبة و15 هاتفا محمولا، وجرى إعادة المسروقات للمجنى عليهن، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة.