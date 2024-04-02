أستاذ علوم سياسية: مصر تساهم بقوة فى المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها بإفريقيا

قال الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس، إن مصر تحرص دائما على تعزيز التعاون مع دول القارة السمراء عن طريق فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.

مصر وقّعت العديد من الاتفاقيات مع دول إفريقية فى مشروعات الربط الكهربائى والسكك الحديدية

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن مصر وقّعت العديد من الاتفاقيات مع دول إفريقية في مشروعات الربط الكهربائي والسكك الحديدية وتحسين البنية التحتية، إضافة لمشروع القاهرة كيب تاون، وهو طريق بري عملاق يربط 9 دول إفريقية ببعضها، يبدأ من مصر حتى كيب تاون في جنوب إفريقيا، وذلك لتيسير حركة الاستثمار والتجارة بين هذه الدول.

يمكن للقاهرة أن تكون قاعدة لمد إفريقيا بالطاقة الكهربائية

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن مصر يمكن أن تساهم بقوة في المشروعات التي يمكن أن يتم تنفيذها في القارة الإفريقية، خاصة مشروعات الطاقة، فيمكن للقاهرة أن تكون قاعدة لمد إفريقيا بالطاقة الكهربائية، خاصة عقب تنفيذ مشروعات طاقة عملاقة في مصر يمكن أن يتم توجيهها إلى الدول الإفريقية.

وأشار إلى أن خطط الربط الكهربائي تحتاج فقط إلى قرارات لتفعيلها، وتحركات سريعة للدول التي يمكن أن يتم الربط معها، مشيرًا إلى أن اتفاق التجارة الحرة القاري يساهم في إيجاد مكامن الخلل والتعامل على حلها وخلق التكامل التجاري والاقتصادي.